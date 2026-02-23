「食屎陳生」黃志榮幫朋友頂更揸的士　嘆做演員不穩定：有咩做咩

早前Good Show TV 與𠗕昇影業有限公司以及亞洲電視宣布合作，重啟亞洲電視YouTube頻道新節目播放，由招募演員自拍攝，籌備了大約六個月，並正式落實節目2026年4月1日於亞洲電視、𠗕昇影業有限公司、Good Show TV 以及黃夏蕙Facebook專頁4個頻道聯播。昨日（22日）亞洲電視於深水埗一商場舉辦節目巡禮記者會，連《愛．回家之開心速遞》中的「食屎陳生」黃志榮都有出席，他接受《香港01》訪問時表示自己是自由身，所不限出現於其他電視台，他亦有指出早於70年代就已經與亞洲電視合作。

黃志榮指出早於70年代就已經與亞洲電視合作。（胡凱欣 攝）

黃志榮只是間中揸的士

黃志榮表示自己仍然有繼續拍攝《愛．回家》，而早前有網民撞到他揸的士，更在社交平台公開遇到他的情況，他笑指揸的士只是間中去做，並不是長工：「係過年嗰排兩日有個朋友又返大陸去玩㗎嘛，幫佢頂吓更咁解。就咁啱先畀一個女乘客就見到認得我，佢就將嗰啲嘢就影埋相啊，post上去網咁解。」黃志榮被問到是否演員長工，揸的士只是副業時，他指因為演員亦不穩定：「香港地就人浮於事，見嘢就要做㗎啦，有咩就做乜嘢啦。」

黃志榮話自己係自由身，所以可以喺唔同台出現。（胡凱欣 攝）

「食屎夫婦」很受歡迎 一年只撞見孫慧蓮一次

對於「食屎夫婦」很受大家歡迎，被問到「妹豬」陳師奶孫慧蓮會否多點「回家」時，黃志榮則指最近一年多孫慧蓮都很少見：「佢都好少去拍啦，因為劇本冇寫到佢，喺一個月之前，佢拍過一集，就我同佢返嚟搞離婚嘅咁樣。（之後都會keep住見到佢？）咁我就唔知啦，講近呢年幾，都係遇見過佢一次啫，同佢拍過一集。」至於被問到有沒有人找他們二人出席其他活動時，他則指「其他嘅節目都試過一次」：「好似喺友台嗰度，亦都係拍過一集同佢一齊嘅。」

黃志榮同「食屎陳師奶」孫慧蓮呢對「食屎夫婦」好受歡迎。（胡凱欣 攝）

政府強制乘客佩帶安全帶

作為司機的黃志榮被問到早前有關政府強制要乘客佩帶安全帶，他指早於2004年自己已經幫政府拍過宣傳片，他今次就有話要說：「如果為咗乘客嘅安全呢，就應該係戴好啲嘅。只係巴士係咁多人嘅上落嘅話呢，嗰啲老人家呢，譬如拎住好多嘢叫佢戴安全帶，上車落車前要除返個安全帶，有乘客就試過曾經除安全帶除唔切，嗰個站miss咗都有嘅。」

黃志榮有嘢講。（胡凱欣 攝）

黃志榮好有責任心提醒乘客要佩戴安全帶

作為司機的黃志榮在揸的士時亦有提醒乘客要佩戴安全帶：「咁呢個係司機嘅責任嚟嘅，當然要咁做啦。」認真有責任心，但大家想遇到他就真的要講求運氣，他只在朋友放假時「頂更」，他表示亦曾經有乘客向他「抄牌」，指之後「call車點名找他」：「試過我無開工打嚟話得唔得閒車我，我話今日冇開工，唔好意思。」