江欣燕鍾意被樂隊大師「禁室培育」　仲話自己係「三級演員」

《粵劇特朗普4.0》昨日（22日）於沙田大會堂舉行首場演出，李居明、龍貫天、鄧美玲、江欣燕、宋洪波、陳咏儀、郭啟輝、符樹旺、蘇鈺橋於開Show前出席拜神儀式。江欣燕早前出席記者會時，被指面部不自然，但是她今日出席拜神儀式時情況不錯，龍精虎猛，但當被香燻到眼睛時，則顯得有點澀眼和辛苦，不過仍面露笑容擺搞笑甫士予記者拍照。

李居明、龍貫天、鄧美玲、江欣燕、宋洪波、陳咏儀、郭啟輝、符樹旺、蘇鈺橋於開Show前出席拜神儀式。(陳順禎 攝)

江欣燕今日出席拜神儀式時情況不錯，龍精虎猛，但當被香燻到眼睛時，則顯得有點澀眼和辛苦，不過仍面露笑容擺搞笑甫士予記者拍照。(陳順禎 攝)

江欣燕笑指被樂隊大師「禁室培育」

江欣燕對於今次表演粵劇，她表示很緊張：「我由兩日開始瞓唔到，我成個腦都跟住嗰啲歌。我真係跨界，我唔知道原來好多音係一定要咁同埋咁，咁我對粵劇嘅認知，其實就係來自歡樂滿東華同埋汪明荃小姐嘅。」她更笑指被樂隊大師「禁室培育」：「佢同埋大師一齊！李居明師傅都有禁室培育我，培育咗我兩日，我好鐘意畀佢哋培育。」

江欣燕笑指被樂隊大師「禁室培育」。(陳順禎 攝)

江欣燕笑指自己是「衫級演員」

說到最難的部分江欣燕表示自己有「出浴歌」，但因為師傅怕她「撻Q」，所以就由唱高音變成低音。龍貫天在旁則表示大家都很期待江欣燕「出浴」的部分，引得江欣燕哈哈大笑。江欣燕被問到出浴尺度時，她笑指自己是「衫級演員」：「我哋呢啲三級演員梗係有著衫，傻傻地嘅。」龍貫天則踢爆：「真係三級演員，著衫個衫啊！」，沒錯！是衣服的「衫」，並不是「三級明星」。江欣燕還開玩笑表示：「同埋我哋係大大粒星嚟㗎嘛！點會咁容易比你睇，傻嘅。」

江欣燕笑指自己是「衫級明星」。(陳順禎 攝)

江欣燕回應最近身體情況

江欣燕更被問到是否瘦了時，她則開心指：「我冇瘦到，係個妝啫。」她亦指自己沒有節食，但被問到是否整個新年都要彩排時，她表示「其實排得好少」。因為新年各有各忙，他們只排練了數次：「三次咋大哥。」及後江欣燕被問到最近身體情況時，她表示：「托賴啦，我都食咗啲補品。」但之後就繼續講到彩排所發生的事情。江欣燕之後更多謝大家讚她瘦了，她表示自己其實是胖了，而從現場所見她精神亦不錯！