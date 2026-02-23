《中3》選手追星被陳慧琳認出　獲Kelly讚「你唱歌好掂」感動爆喊

陳慧琳（Kelly）日前擔任JACE陳凱詠的紅館個唱嘉賓，演出後Kelly一如既往展現親民本色，走到紅館停車場門外與苦候多時的Fans見面。當Kelly見到人群中其中一位女Fans時，竟然眼利地說：「你咁熟口面嘅？」隨後鏡頭傳來一把女聲自我介紹：「我係侯靜伊，Connie，《中3》（中年好聲音3）嘅⋯⋯」Kelly聞言即大感驚喜，更連珠炮發大讚對方：「係呀！你唱歌好掂！我有睇呀！我好鍾意你把聲㗎！怪唔知咁熟口面！」突如其來的神級讚美，令Connie激動回應：「好多謝你呀，Kelly！好開心你認得我呀！」更當場感動到喊。

激動爆喊忘記拍片 自爆小六已唱《星夢情真》

事後Connie將當日的珍貴合照放上社交平台，自認是Kelly超級狂迷，形容這個大年初二的奇遇是「超級超級難忘」。她坦言自己本來只是想以小粉絲身份找偶像合照，沒想到竟獲天后認出及讚賞，令她受寵若驚：「小妹真係受寵若驚，感動得落淚了！好感激Kelly認得我同鼓勵我。」不過因為當時太激動，Connie竟然忘記撳掣拍片，只好急急在網上呼籲在場Fans提供片段。她更遺憾表示，因為現場太多人不想耽誤時間，竟忘記告訴她一件事：「我其中一隻HiFi碟cover咗佢嘅《誰願放手》，呢首歌我真係超級超級鍾意！嗰時都好開心拎到呢首歌嘅版權，仲有就喺我第一次公開表演唱嘅流行曲係小學六年班，就係唱Kelly嘅《星夢情真》。」由此可見，侯靜伊絕對是鐵粉無誤！

出過發燒碟兼曾奪歌唱冠軍 改名戰《中3》15強止步

能夠獲天后激讚「把聲好聽」，侯靜伊（Connie）其實大有來頭。原名侯慧寧的她，本從事設計工作，但一直熱愛唱歌，2018年更曾奪得《廠商會好聲音邀請賽》冠軍。2019年她加盟環星唱片正式出道，推出派台歌《後援會一號》，其後以灌錄HiFi發燒碟為音樂事業重心，亦曾加盟天盟娛樂及元宇宙文化，絕對是實力派唱將。直到2024年，她改名「侯靜伊」參加無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》，雖然最終在15強止步，但如今能得到天后Kelly的親口肯定，相信開心過攞獎！

