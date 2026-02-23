許文軒與「鹿七伯」譚永浩合作jam歌　曾穿同款外套竟被誤認

TVB節目《中年好聲音4》正在熱播，今輯更加入藝人賽區，藝人蒙面出戰，直到被淘汰才得知真人是誰。自播出藝人賽區後，不少網民都分別猜測「唐伯虎」、「馬騮精」、「貓女郎」、「白羊君」、「白眉鷹王」、「鹿七伯」、「獅子王」、「企鵝人」、「熊貓寶寶」及「樹熊公子」是誰。隨著比賽愈來愈緊湊，「唐伯虎」、「馬騮精」、「鹿七伯」、「熊貓寶寶」及「樹熊公子」都分別揭曉是誰。其實一直都有網民猜測「鹿七伯」就是許文軒，因為在當日比賽時他所穿的一件衣服而斷定，而上星期揭曉「鹿七伯」的真身後，竟然不是許文軒，而是38歲的譚永浩。

鹿七伯《浮誇》（官方圖片）

「鹿七伯」是譚永浩。

許文軒及譚永浩爭相認是「鹿七伯」

日前許文軒及譚永浩在社交平台分享了一條片段，二人都分別用「鹿頭」擋著自己爭相認是「鹿七伯」：「我係鹿七伯！我係鹿七伯！都話我先至係鹿七伯囉！」譚永浩笑指很多網民都指「鹿七伯」就是許文軒：「唔怪之得啲人以為你係『鹿七伯』啦，件衫一模一樣嘅！」許文軒解釋指因為之前曾經穿過一樣的外套做專訪：「最衰係呢件衫！之前陳柏宇著過呢件衫做專訪，我覺得呢件衫真係好『百搭』，著過一次大家就記住咗，所以咪誤會我係『鹿七伯』囉。」再加上之前幾輯的《中年好聲音》許文軒都有份做主持，今次卻不見他，換成鄭洐峰，所以網民猜測他是去了參加比賽，以致沒有在做主持。

許文軒及譚永浩分別用「鹿頭」擋著自己爭相認是「鹿七伯」。(ig@edmondhui)

許文軒解釋指因為之前曾經穿過一樣的外套做專訪。(ig@edmondhui)

許文軒曾獲新秀冠軍及「最佳台風獎」

許文軒表示其實自己都很喜歡唱歌：「所以大家先會覺得我係其中一份子。其實我哋兩個都有啲相似，以前都有參加過歌唱比賽，然後轉型做主持。大家都做咗主持好耐。」原來許文軒早在大學時期，參加2003年度全球華人新秀歌唱大賽（雪梨區選拔賽）獲得冠軍及「最佳台風獎」，最後回港參加《全球華人新秀歌唱大賽總決賽》獲得殿軍。

許文軒當年參加TVB新秀的片段截圖。

許文軒表示其實自己都很喜歡唱歌。(ig@edmondhui)

許文軒早在大學時期，參加2003年度全球華人新秀歌唱大賽（雪梨區選拔賽）獲得冠軍及「最佳台風獎」 。(ig@edmondhui)

譚永浩與許文軒一拍即合

譚永浩與許文軒一拍即合，二人同樣參加歌唱比賽後轉型做主持，所以馬上表示要「一齊唱首Cover」，更開放予大家點歌。昨日（22日）二人在社交平台分享了合唱《七百年後》的歌曲，更發現原來他們唱歌的聲音相若，難怪那麼多人把譚永浩認成許文軒。

原來譚永浩與許文軒唱歌的聲音相若，難怪那麼多人把譚永浩認成許文軒。(ig@edmondhui)