LUNA SEA官方公布鼓手真矢不敵病情離世　終年56歲

日本樂壇今日（23日）傳來令人悲痛的消息，傳奇搖滾樂團LUNA SEA的鼓手真矢於2月17日傍晚不幸辭世，終年56歲。官方於23日深夜發公告，引起無數樂迷前往官方社交平台悼念與致敬。真矢自2020年確診大腸癌第四期後，便踏上與病魔搏鬥的艱辛旅程。去年9月，他再度發現右側頭部腦部腫瘤，在經歷了5個月的堅強對抗後，仍不敵病情撒手人寰。

在與病魔抗爭的同時，真矢始終懷抱復出的希望。去年，他隨樂團完成成軍35周年東京巨蛋巡演最終場後，因暈眩倒地檢查出腦部異常，他坦承情況並留下「先不死、保持希望」的話語，堅信有朝一日能重返舞台。而他的隊友RYUICHI、SUGIZO、INORAN和J始終支持他，盡力為他創造安心療養的條件。然而，病情無情加重，讓真矢未能實現這個心願。去年11月，他於LUNA SEA主辦的音樂祭「LUNATIC FEST.」登台，也成為他最後一次在公眾面前露面。

即便身體狀況漸失，真矢依舊保持積極態度。在今年1月13日生日當天，他於社交平台感謝歌迷支持，流露一貫正能量：「多虧大家，我又長了一歲，會努力讓自己恢復健康。」。令人遺憾的是，他原計劃參與3月12日於東京有明ARENA舉行的演唱會則成為未竟之願。官方悼念聲明中提到，真矢用超過35年的光輝演藝生涯將鮮明的鼓聲與深刻的存在感留存在世間。他縱使經歷多次手術，仍堅持復健，只為再次站上舞台。其堅強與明朗的笑容不僅撫慰了樂迷內心，亦是團隊不可取代的支柱。

真矢的葬禮已在家人陪伴下低調完成，而未來亦將安排告別會，讓更多樂迷與支持者向這位傳奇音樂人致意。他的熱忱和音樂將陪伴LUNA SEA繼續走下去，而樂隊也對一路相伴的粉絲表達由衷感謝，期盼外界為真矢祈禱安息。