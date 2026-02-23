蘇慧倫睽違六年再登《紅白》舞台　火力全開率領16位舞者霸氣登場

蘇慧倫、白安、蕭景鴻（阿弟）早前受邀參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》演出，能與觀眾一同迎新年，三人都格外開心，也各自帶來令人驚艷的舞台與限定合作，為紅白增添亮點。迎接馬年到來，他們也祝福大家新的一年「馬上平安、馬上順利、馬上成功。」

蘇慧倫攜5米巨型月亮震撼登場 掀起滿滿回憶殺。(公關提供)

蘇慧倫、蕭景鴻（阿弟）、白安（由左至右）登上《2026超級巨星紅白藝能大賞》。(公關提供)

「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫睽違六年再度登上《紅白》舞台，此次火力全開、氣勢登場，一口氣祭出兩大重量級亮點，率領16位舞者霸氣登場，舞群戴上紅色手套、黑色面具與披風，整齊劃一的手部動作帶出層層堆疊視覺效果，氣勢磅礴的手型舞搭配重新編曲的《929》，瞬間點燃全場氣氛。緊接著，5米高的巨型黃色月亮升起，蘇慧倫以搖滾編曲唱響經典《黃色月亮》，為舞台掀起另一波高潮。而在後台，蘇慧倫也與許久未見的好友們開心寒暄。拍照時她手比著「YA」，卻突然和一旁的蕭景鴻（阿弟）聊起「父母經」，直呼孩子們放寒假在家真的忙翻天，阿弟則笑說：「我們家三個！還要陪女兒去拍戲，當她的助理。」讓蘇慧倫忍不住大讚他是「孝順的爸爸」。

白安登《紅白》展現DJ實力。(公關提供)

蘇慧倫與16位舞者帶來手型舞驚艷全場。(公關提供)

「創作才女」白安此次特別與蔡旻佑驚喜合作，白安化身DJ操作電子樂器演唱《我把你留在去年》，以電子節奏揭開序幕，希望大家把不愉快的都留在過去，迎接嶄新的一年。隨後白安搭配蔡旻佑的現場小提琴演出，兩人重新詮釋蔡依林的經典歌曲《騎士精神》，這次也是白安首次挑戰演唱Rap，她更直言未來應該很難再唱到Rap歌，這次可說是限定版演出！而因應馬年將至，兩人在間奏巧妙加入馬匹奔騰聲音，蔡旻佑笑說：「希望大家都騎上有『騎士精神』的馬，馬年都能很有精神、很勇敢，一起策馬奔騰！」

白安驚喜合作蔡旻佑演唱蔡依林經典歌〈騎士精神〉。(公關提供)

蕭景鴻（阿弟）所屬團體Energy於2024年強勢復出，回歸後的首場表演就獻給《超級巨星紅白藝能大賞》，這個再出發的重要舞台對他們來說意義重大。而今年阿弟以特別演出身分首度獨當一面登場，並由知名音樂製作人蔣三省親自鋼琴伴奏，演唱職人戲劇《寶島西米樂》的台語片頭曲《太陽》及片尾曲《一句話一封信》，展現阿弟成熟穩重的演唱層次。阿弟在Energy擔任主唱並展現超實力派的唱跳舞曲實力，這次在戲劇主題曲以成熟溫暖的閩南語嗓音深入人心，雙聲帶的實力發揮，他可以是大街小巷朗朗上口及舞動的超殺能量，也可以是戲劇主題曲的最佳詮釋歌手，更在戲劇上有相當優秀的表現，能唱能跳又能演的三棲藝人！而近期阿弟在社群開啟「弟上麥克風」系列影片，突襲演唱一系列經典好歌收穫滿滿好評，更曾單日上架突破50萬點擊，隨時都愛唱歌的阿弟，走到哪唱到哪，也歡迎大家一起留言點歌！

蕭景鴻（阿弟）與蔣三省合作演唱戲劇主題曲。(公關提供)

蘇慧倫今年將推出全新戲劇作品《欠妳的那場婚禮》，邀請觀眾一同找回愛的初衷；白安將於3月7日在高雄後台Backstage Live舉辦《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會最終場，為巡演畫下完美句點。蕭景鴻（阿弟）近期與丁噹攜手舉辦【可以是朋友，現在是戰友】《可以是朋友》歌唱大賽，冠軍將獨得10萬元大獎，初賽線上報名延長至2月22日（日）23:59，誠摯邀請所有熱愛唱歌的朋友把握機會、勇敢追夢。