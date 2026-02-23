李嘉欣15歲仔Jayden回港過年身高直逼1米9　網民心動：兒子逆襲了

現年55歲「大美人」李嘉欣是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，2008年與富商許晉亨結婚後榮升「百億闊太」，兩人育有兒子許建彤 (Jayden)。李嘉欣近年專注相夫教子，除了送兒子到英國貴族學校讀書，經常與許晉亨嘆世界。適逢農曆新年，兒子Jayden回港與家人團年，日前有網民捕獲李嘉欣、許晉亨與Jayden一家三口溫馨出巡的畫面，Jayden的身高隨即引起熱議。

李嘉欣五官標緻、身材高挑，是圈中出名的大美人。(微博圖片)

李嘉欣與許晉亨於2008年結婚，兩人一直恩愛如初。（IG圖片）

李嘉欣日前染了金髮度新歲。（IG@michele_monique_reis）

Jayden身高直逼1米9

目前正在英國留學的Jayden趁農曆新年回港與家人過年，日前有網民捕獲李嘉欣一家三口外出的片段。片中可見，染了一頭搶眼金髮的李嘉欣身穿紅色上衣搭配牛仔褲，星味十足。而身旁的兒子Jayden明顯比媽媽高出一個頭有多，目測身高直逼1米9，加上正值發育時期，身高可能還會繼續增長，完美遺傳了父母的優良基因。

日前有網民捕獲李嘉欣一家三口外出的片段。（小紅書）

Jayden身高直逼1米9。（小紅書）

目前正在英國留學的Jayden趁農曆新年回港與家人過年。（小紅書）

網民大讚Jayden仔大十八變。（小紅書）

網民大讚Jayden仔大十八變

有大批網民指Jayden仔大十八變，更大讚他外型愈發帥氣：「減肥了，牙齒弄好了，頭髮剪短了，變成大帥哥一枚」、「李嘉欣本人172不止加上鞋子，兒子一看就是190以上」、「兒子高富帥」、「兒子逆襲了 又高又帥」、「兒子逆襲變高富帥！」、「兒子看上去變帥了」、「真的抗老 兒子也帥」。

許建彤（Jayden）小時候不時會與父母一同出現於鏡頭前。（資料圖片 / 陳順禎攝）