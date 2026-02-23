譚嘉儀藏5個月喜訊宣布懷雙胞胎　曬超聲波照：一個身體三個心跳

現年32歲的譚嘉儀（Vivi Tam）為模特兒，2015年與網絡紅人達哥一起拍攝旅遊網站廣告而人氣急升，之後Vivi Tam更因為甜美的外貌及好身材成為新一代宅男女神。近年曾豪擲25萬元到東京修讀藍帶廚藝課程（Le Condon Bleu）半年追夢，現已學成歸來。2018年譚嘉儀宣布結婚，今日（23日）她宣布懷孕，曬出超聲波照，恭喜恭喜！

Vivi Tam。（IG/@vivivvtam）

她豪擲25萬元到東京修讀藍帶廚藝課程（Le Condon Bleu）半年，抵受過刀傷燙傷還有至親離逝，依然深覺值得為夢想打拼。（IG/@vivivvtam）

模特兒譚嘉儀（Vivi）曾因太熱愛烹飪，24歲時決定放棄幕前工作，走到東京修讀法國藍帶廚藝課程。（IG/@vivivvtam）

譚嘉儀透露喜訊懷雙胞胎

譚嘉儀今日在Instagram曬出多張照片，譚嘉儀手持BB超聲波照，老公從後擁吻，兩人又拖手在街頭奔走，十分甜蜜！譚嘉儀透露將懷孕的秘密收藏了5個月，並指懷的是雙胞胎，譚嘉儀嘆不可思議。

譚嘉儀發文：「一個身體，三個心跳 肚子裏的兩個小秘密 藏了5個月終於可以跟大家分享啦！ 這是我人生從沒想過的事 到現在還是覺得有點不可思議 每一次胎動，都在提醒我 這一切都是真的 2025年最美好的事就是多了一個身份 懷孕的日子裡，好多小小瞬間都讓我忍不住感動 感謝老公無微不至的照顧和包容 雖然孕期有不適 但心裡卻滿滿都是幸福 聽說雙胞胎是上輩子約定好要一起長大的 希望你們永遠愛護彼此 互相扶持 謝謝你們來到我的身邊 我們 期待跟你們見面」。

同懷孕中的蔡嘉欣留言：「2個契B要繼續健康成長呀 將我最大的祝福都留給你 勇敢的雙胞胎媽媽」；何依婷、江嘉敏亦留言恭喜譚嘉儀。

譚嘉儀宣布懷雙胞胎。（IG@vivivvtam）

曬超聲波照。（IG@vivivvtam）

譚嘉儀指已收埋懷孕秘密5個月。（IG@vivivvtam）

恭喜！（IG@vivivvtam）