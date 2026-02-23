34歲童星回復單身後戰鬥力激增　連身泳衣玩側透視網民激讚太靚啦

現年34歲的李蘊（Renee）童星出身，曾是女子組合Cream成員。自2015年下嫁內地金融才俊羅章冠（David）後，李蘊移居廣州，婚後三年抱兩，先後誕下大女羅紫晞和細仔羅明新。不過去年初，李蘊突然宣布早在2023年已經離婚，復出幕前養活自己。回復單身後的李蘊，心態上似乎亦大解放，不再受「人妻」身份束縛，不時在社交平台分享性感美照。雖然已為人母，但李蘊無論身形，又或者外表都保養得宜零走樣，狀態猶如十八廿二的美少女一樣。

李蘊近日在社交平台分享一輯性感靚相。（IG@renee0727）

笑容依然充滿女少感。（IG@renee0727）

連身泳衣側身透視盡顯身段

日前，李蘊又在社交平台大方分享多張性感泳裝照，並發文徵求網民意見：「哪一張好看啊？」相中可見，李蘊披散長髮坐在泳池邊，疑似正陪伴小朋友玩水。她穿上一件黑色連身泳裝，設計相當大膽，除了重要部位外，近乎全身採用透視剪裁，令其美好身段若隱若現，視覺衝擊力極強，尤其一雙白滑美腿更是搶鏡。

側身的透視剪裁令其S型曲線若隱若現。（IG@renee0727）

一雙白滑美腿更是搶鏡。（IG@renee0727）

此外，李蘊也有分享正面照，大方曬出事業線，配上撩人pose，性感非常，體態完全看不出已是兩之母。照片一出，網民紛紛心心眼，留言狂讚：「真係全部都好看」、「張張都咁靚」、「有妳就最靚」、「太靚啦」。

李蘊也有大方分享正面照，曬出事業線。（IG@renee0727）

性感又吸睛。（IG@renee0727）

李蘊前夫曾發文被人背叛

李蘊與羅章冠原本是圈中的三年抱兩的模範夫妻，豈料最後都是離婚收場。對於離婚真相，李蘊一直封口避談是否涉及第三者。不過，有眼尖網民翻出羅章冠曾在2022年發火炮轟，指控遭人背叛、被傷害，更用上「自私、任性、冷血無情」及「情節比小說狗血」等重字眼，疑似暗指婚姻中有不可告人的內情。羅章冠亦已清空所有合照，更曾暗諷李蘊缺席兒子的幼稚園畢業禮。面對前夫的種種指控，李蘊曾發文回敬：「睇人PK最開心㗎啦！」 雖然兩人隔空對話火藥味甚濃，但為了子女，他們亦曾「合體」享受家庭樂，並強調對子女的愛永不改變。

李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠，可惜最後都是離婚收場。（IG@renee0727）

李蘊前夫羅章冠早喺2022年發文暗示自己被背叛！（IG@luo_zhangguan）

否認做「少奶奶」

正當外界都以為李蘊婚後做幸福少奶奶，在廣州住數千呎大屋，相夫教子生活無憂。但她早前接受《香港01》專訪時表示事實並非如此，對「少奶奶」這稱謂，李蘊甚是抗拒，「係咪少奶奶呢？我話俾你聽唔係，但人哋咁樣寫你冇可能否認㗎，唔通講人哋唔好咩？咁樣寫抬高咗我添，但實際係點真係自己先知」。前夫是圈外人，李蘊亦想保護對方私隱，不談太多，但面對有第三者指控，她亦感到無奈，「每個人有情緒起伏，同埋無指名道姓講唔好去認，我唔會上網攻擊一個人，因為我從來係被攻擊嗰個」。

李蘊與前夫離婚後，也曾合體為小朋友慶生。（IG@renee0727）

事實上，離婚對李蘊而然打擊亦很沉重，一開始還是要時間消化，但痛苦中仍要努力生存。她透露在生完第二個小朋友後開始做直播唱歌，每周5天，由一開始只得數人觀看慢慢累積有穩定收入；即使離婚初期心情低落，仍堅持做直播，「我表面係冇嘢嘅，我仲做緊直播仲搵緊錢，我唔可以唔搵錢，因為人一定要有工作㗎嘛，所以表面係睇唔到有啲咩問題，可能夜晚黑你先會知道自己會有啲情緒，幾個月嘅時間先至會緩和啲啦，緩和啲先會同自己朋友講」。

李蘊回復單身後戰鬥力激增。（IG@renee0727）

不時派福利。（IG@renee0727）

李蘊自爆有橫財運

雖然婚姻失敗，但李蘊卻甚有橫財運，早前曾自爆買六合彩「每個月中幾次」。她在IG限時動態開心晒出中獎截圖，買了一注35元，中了四個半字，彩金高達10,560港元。她更語出驚人地表示，中獎對她來說已是家常便飯：「講真...我每個月都中幾次六合彩，今次多少少，每次多少少。」看來李蘊現在不僅狀態回勇，連運勢都相當強勁。