《愛回家》「李莫仇」張詩欣TVB老公離巢　結婚曬星級兄弟姊妹團

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「李莫仇」的張詩欣，2022年與圈外男友陳家勝結婚，兄弟姊妹團星光熠熠，包括有許家傑、周志康和羅天宇等人。陳家勝是TVB攝影師，二人經常因為工作而碰面，擦出愛火。張詩欣曾受訪透露，演員的工作量和收入不穩定，曾經兩個月只工作一、兩天，銀行戶口月月清，出街靠男友津貼，不用帶銀包。今日（23日）陳家勝發文透露離巢，多位藝人送上祝福。

於TVB劇集《愛．回家之開心速遞》飾演醜女「李莫仇」而為人所認識的藝人張詩欣，與拍拖5年的圈外男友陳家勝舉行婚禮，星級兄弟姐妹團見證出閣相當熱鬧。（IG：@szeyan824）

張詩欣出閣一眾兄弟姐妹一大早到酒店玩遊戲。

張詩欣老公陳家勝宣布離巢

陳家勝在Instagram上載多張在將軍澳電視城拍下的照片，他發文幫TVB打了15年工，娶了老婆結埋婚，又交了大班朋友：「15年前我阿哥帶左我入嚟 識咗個老婆 攪左個我覺得都幾盛大既婚禮 加入咗一隊籃球隊 識咗一大班朋友」。

陳家勝向大家道別：「我要走了 好多人話：走左唔好望返轉頭呀 我會話：我梗係會望返轉頭啦，呢15年嘅回憶有排我X呀 入職時出咗一個post，寫住新生活要好好過 15年後我都會再同自己講多次 新生活要好好過 本來想post好多相 都係算喇 See you guys I will miss you all #江湖見」。林夏薇、何廣沛、黃建東、黃建東、阮浩棕均留言向他道別。

從張詩欣的過大禮照片中可見金器也不少，(ig@szeyan824)

張詩欣。 (ig@szeyan824)

張詩欣曾爆靠老公養

張詩欣曾透露陳家勝大她11年，她憶述是出埠拍《張保仔》認識，聯絡了一年多至兩年，大家經歷過一些情傷，聊天後覺投契便在一起。張詩欣做幕前曾儲不到錢，撳不到機，更要叫朋友先轉數借錢。幸而有陳家勝幫助，張詩欣曾指，陳家勝凡事以她為優先，又接受她每個月的收入僅得數千元，基本上是靠陳家勝養。張詩欣指，即使減薪，陳家勝依然支持她繼續做演員。

張詩欣TVB攝影師老公離巢。（IG@ckasing）

曬出多張照。（IG@ckasing）

向TVB道別。（IG@ckasing）

多位藝人送祝福。（IG@ckasing）

陳家勝發文。（IG@ckasing）