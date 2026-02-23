《榮耀：她們的法庭》揭韓國性犯罪黑幕　三大女神同框元斌撐愛妻

由李奈映、鄭恩彩和李清娥主演的全新法庭韓劇《榮耀：她們的法庭》以3.1%華麗收視刷新電視台月火劇最高開播紀錄，成績斐然！不少觀眾大讚劇情緊湊，三大女神世紀同框更是搶盡眼球，劇集現已在Viu上架。

李奈映、鄭恩彩和李清娥主演的全新法庭韓劇《榮耀：她們的法庭》。

劇情緊湊直面黑暗

《榮耀：她們的法庭》講述三位女律師致力為女性犯罪受害者提供法律援助，故事從一樁頂流男演員姜恩碩（李讚炯飾）性侵未成年少女的案件切入，女高中生受害者趙柔靜（朴世賢飾）被指有意設局，L&J律師事務所尹羅映（李奈映飾）、姜信宰（鄭恩彩飾）和黃賢珍（李清娥飾）決定為她伸張正義，但因柔靜隱瞞與姜恩碩相識於秘密性交易軟件「CONNECT」，導致證詞矛盾，姜恩碩一審被判無罪，柔靜的個人信息也隨之曝光，遭受嚴重網暴。

尹羅映（李奈映飾）。

為追查真相，黃賢珍求助前男友記者李俊赫，卻發現「CONNECT」背後隱藏著龐大的犯罪網絡，其VIP客戶涉及社會及政界高層人士，是動搖國本的核心罪惡 ！李俊赫交出關鍵證據前遭人滅口，柔靜也在巨大壓力下自盡；為引出真凶，尹羅映上直播節目公開向「CONNECT」宣戰，此舉雖吸引另一名受害者韓敏書（全昭映飾）現身指證，卻也招致瘋狂報復：黃賢珍遭到襲擊、姜信宰的車上被噴上「2005」字樣，尹羅映則在家中遭神秘人惡意攻擊。

「CONNECT」背後隱藏著龐大的犯罪網絡。

黃賢珍的刑警丈夫具善圭（崔英俊飾）在調查中發現，妻子與兩位好友曾在大學時期捲入同學朴柱煥的失蹤案；與此同時，韓敏書指認L&J律所母公司高層權重賢（李海英飾）正是「CONNECT」的VIP施暴者！另一邊廂，負責柔靜案件的檢察官朴濟烈（徐現宇飾）登門拜訪，並對尹羅映冷笑說出「好久不見」——原來他正是20年前「失蹤」的朴柱煥，如今他以檢察官的身份歸來，向三人展開復仇！朴濟烈不僅操控著「CONNECT」的運行，更透過其在國搜科任職的妻子洪妍熙嚴密監控著三人的動向！三位女主被迫直面20年前湖邊那個改變所有人命運的夜晚，她們必須聯手揭開黑幕，才能求得生存與真正的「榮耀」！

《榮耀：她們的法庭》憑藉緊湊暗黑的劇情收獲觀眾喜愛：「終於有一部跟男主無關的戲了」、「內容沉重但非常好看」、「朴柱煥跟尹羅映打招呼看得我心寒！」

姜信宰（鄭恩彩飾）。

三大女神大獲好評

《榮耀：她們的法庭》的最大特色，就是由三位演技及顏值封神的女主角李奈映、鄭恩彩和李清娥挑起大樑，由此構建了從女性自救到女性互助的完整敘事視角 ！三人也在新劇一改以往作風：李奈映首度挑戰專業角色、李清娥擔任最強武力值、年紀最小的鄭恩彩則飾演律所代表，可幸她們的超水準演出擄獲了觀眾歡心：「三人的化學反應非常好」、「完全長在我的審美觀上」、「演活了好姐妹之間的相處」！

黃賢珍（李清娥飾）決定伸張正義。

元斌撐妻成亮點

李奈映在新劇表現亮眼，有網民指她的角色是「信念形強者」，感覺穩重可靠！談到出道以來首次飾演律師一角，李奈映表示：「我之前很少扮演專業人士，劇中有很多直播和新聞發布會的場面，所以我和導演反覆討論，我應該用甚麼樣的語氣和聲音演出，為此也作出了不少調整和練習。」她亦透露準備劇本時得到了老公元斌的大力支持：「我們一起讀了劇本，因為我們都是演員，他很了解當中的難處，所以他也鼓勵我：『加油，這肯定很不容易。』」