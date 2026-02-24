前TVB花旦孻仔老公相繼離世三度失摯親　出院與圈中人團年氣色佳

現年65歲的陳敏兒，曾是TVB當家花旦，與劉德華合作拍電視劇《獵鷹》擔正做女主角。她與資深演員老公廖啟智育有三子，多年來相濡以沫，自大仔廖文哲出世後，陳敏兒淡出幕前專心相夫教子。陳敏兒近年對生死特別有感悟，先是30多年前爸爸離世，隨後孻仔廖文諾2006年不敵血癌離世，陳敏兒一度陷抑鬱邊緣，生起輕生念頭。廖啟智2021年胃癌病逝，陳敏兒再度痛失摯親，去年10月她自揭患上慢性病，身體狀況急轉直下，兩年前舉辦生前告別式，去年7月一度入了中大醫學院緊急做手術，身體變瘦，幸好慢慢康復起來。適逢農曆新年，陳敏兒相約圈中好友團年，珍惜與身邊人相聚時光。

智叔與太太陳敏兒以及兩個仔仔。(IG@JOHN_LIUUUU)

陳敏兒曾是當家花旦，與劉德華合作拍電視劇。（劇照）

陳敏兒與林漪娸圈中好友團年

日前林漪娸在社交平台分享合照，同場除了陳敏兒外，還有廖安麗、麥麗紅、賈思樂。一頭白髮的陳敏兒微微笑，氣色不錯，與老友在年花前合照。她披上外套和圍巾保暖，氣質依然出眾。另外不少人稱讚林漪娸好靚女，同樣凍齡有道。林漪娸透露彼此已相識40年，她說：「相識40多年，這種友情不能用言語去表達！Love you all !!」

廖啟智與80年代無綫花旦陳敏兒結婚31年，二人育有3日兒子，可惜13年前孻仔文諾因血癌病逝，令陳敏兒一度患上抑鬱症，幸好得到老公支持，決定在大家軟弱時互相支持，並肩作戰。（港台片段截圖）

陳敏兒消瘦不少！（FB照片）

陳敏兒辦告別式 揭患慢性病去年做手術

陳敏兒去年透露，這兩年身體狀況越來越不理想，做了手術元氣大傷，戒糖後變瘦，是幸福瘦。她稱，眼見多位親友相繼離世，人生無常，故生起辦告別式的念頭，趁在生好好向親友表達內心說話。她透露，去年6月身體出現嚴重狀况，需要接受一場大手術。她在手術前跟兩子盡訴心中情︰「大家都唔想留下任何遺憾。我同自己亦有好多對話，原來我都能夠幾平靜、坦然咁面對死亡，真心相信死亡只係進入生命另一個階段。入手術室之前，我做咗個祈禱，唔係叫自己唔好死，而係用一個開放嘅心，接納一個開放嘅結局。如果死，我OK；如果繼續活落去，我覺得都幾好。我相信一切有最好嘅安排，所以內心好平安。」完成手術後，陳敏兒在病床醒來，看見兩名兒子對住她微笑，並稱這裏不是天堂，她嘆：「啊﹗我冇死到﹗」她認為是上天給予機會和責任讓她好好生活，她亦向身體道歉，承諾會好好照顧自己。

林漪娸和陳敏兒等人相識40年。（小紅書）

好靚！（小紅書）

大合照。（小紅書）

陳敏兒與圈中好友團年。（小紅書）