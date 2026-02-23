離巢視帝現身汕頭凍齡顏值被讚帥到窒息　女主持留言揭其真實一面

現年57歲的視帝馬德鐘（馬神），早前正式約滿離開無綫，坊間一度盛傳劇集《非常檢控觀》將成為其「息影之作」。對此，馬德鐘親自開腔闢謠，澄清離巢只是因部頭合約屆滿，強調自己熱愛演戲，絕非退休。馬德鐘表示，現時工作主要是香港和內地兩邊走，拍劇或商演工作都有，此外，他近年還積極經營社交平台，分享健康生活，吸納不少粉絲。

馬德鐘近日到汕頭拍片時，被當地市民野生捕獲。（小紅書截圖）

網民大讚馬德鐘又帥又高。（小紅書截圖）

馬德鐘現身汕頭被捕獲

近日，有網民在汕頭一間特產丸子店野生捕獲馬德鐘在拍片，馬德鐘戴著眼鏡，穿上深色Tee外搭西裝褸，配以牛仔褲及波鞋，其一身打扮看似隨性，但卻非常有型，將他的模特兒身材完全凸顯出來。雖然即將「登6」，但曾任「G4」的他，依然腰骨筆挺，身形零贅肉，狀態不輸時下後生仔，Fit到漏。

馬德鐘親切與當地市民揮手打招呼。（小紅書截圖）

不少網民見到馬德鐘，即刻攞出電話影相拍片。（小紅書截圖）

吸引大批市民圍觀，人氣強勁。（小紅書截圖）

馬德鐘獲讚「帥到窒息」

馬德鐘在當地非常受歡迎，當他走進丸子店拍攝時，隨即引起騷動，市民紛紛舉起電話影相、拍片。面對熱情群眾，馬德鐘全程保持紳士笑容，又跟大家揮手打招呼，親民度爆燈。有網民近距離與馬德鐘真人對望後，被對方帥氣吸引住，以「汕頭初五接財神！接到了馬德鐘！！！」為題，激動寫道：「馬腿一邁...我心澎湃！！！好長一條人啊！！！目測有1.9m。哇..法拉利老了還是法拉利！！！帥到窒息..電視裡從沒意識到他這麼高！！」

女主持分享與馬德鐘合作的體驗。（小紅書截圖）

大讚馬德鐘是不老男神。（小紅書截圖）

女主持讚不絕口

除了路人被電暈，同行的靚女主持亦對馬德鐘讚不絕口。她在社交平台分享與對方工作的感受，「馬德鐘老師真的是不老男神。本人很親切，雖然工作的時間很短暫，但馬神業務能力特別強，有很多值得學習的地方。」網民紛紛留言：「他好年輕啊」、「媽耶好帥」、「真帥」、「怎麼看上去像才30歲」、「一點都沒變老」、「這個身材保養得真好，完全不變形」。

而且人很親切。（小紅書截圖）

網民讚馬德鐘一點都沒變老。（小紅書截圖）

曾自爆患「強直性脊椎炎」幾十年

馬德鐘如今仍能保持如此好身段，全靠多年來自律。馬德鐘曾在自己的YouTube頻道拍片，以「我的長期疾病」為題，透露自己患「強直性脊椎炎」幾十年。他說自己少年時期經常打排球、游泳、玩田徑，一直都沒什麼不妥，至廿歲左右腰部常常很痛，他說：「瞓覺嘅時候成個腰，如果我保持姿勢唔郁嘅時候，好短時間背脊就會硬晒郁唔到，要撳住去轉身先起得返身，慢慢連企起身都痛，要等佢10分鐘，紓緩到可以郁得返。但係當你一長時間唔郁，佢又會硬咗。」

馬德鐘自小熱愛運動，曾表示：「無論你身在何方，只要你還在地球上，就無時無刻也需要運動。」（IG@joema_tak_chung）

他說自己去求診時，醫生最初都難以診斷，只給他止痛藥，認為是他做運動勞損所致，不過20幾30歲時情況愈來愈嚴重，已不止背痛，呼吸時胸椎位置也會很痛，更無法呼吸。之後有位醫生建議他去檢查「B27基因」，指這基因會增加發炎性疾病的風險，診斷他可能是遺傳性的強直性脊椎炎，結果真的驗出有B27基因。馬德鐘說，照X光後發覺骨骼很多位置已融在一起，本應骨與骨之間有虛位，讓你可以郁動，但這個病卻令他的骨骼關節融合在一起，失去活動能力。

馬德鐘經醫生診斷後，檢出體內有B27基因，亦是令他患上強直性脊椎炎的原因。（YouTube@馬德鐘）

他解釋：「因為你有呢個基因，令到你身體入面自身嘅抵抗能力發生錯誤，本應佢係保護你，反而佢覺得你嘅關節有啲外來物去侵襲你，佢就去咗保護呢個關節，但係當我關節根本冇嘢侵襲我，只不過佢訊息錯亂，變咗佢係攻擊緊我唔同嘅關節，每一次都喺唔同地方出現，腰呀、手呀、膊頭呀、或者係腳呀，佢攻擊你嘅關節，令你關節久而久之失去咗活動能力。」

馬德鐘說，病情會令關節失去活動能力。（YouTube@馬德鐘）

馬德鐘說以前在G4特警訓練時，經常都病發，就是無緣無故痛得很要命，背脊僵直無法郁動，卻被誤會詐病。他說：「阿Sir又唔知你咩事，你又冇撞親，冇嘢，好多時候以為你扮嘢、扮病，後尾Check到有呢個基因突變喺度就知道係咩事，點解跑跑下步突然間冇扭親，哎呀，好痛，痛到郁唔到，或者瞓咗嘅時候起唔到身。我試過曾經喺屋企瞓覺，瞓咗之後一醒，係完全落唔到床，成個背脊硬咗郁唔到，最終要叫十字車去醫院。」

馬德鐘還是G4時，曾被以為詐病，同僚認為他無受傷怎可能會痛。（YouTube@馬德鐘）

馬德鐘表示，自己公開這個病，是想呼籲大家有類似病徵時可盡早發現，有辦法制止。他當日病發時未有方法根治，不過他從飲食著手，由無肉不歡愛飲酒，到堅持食素，炎症發作次數已大大減少，相信對病情有幫助。他透露，醫生曾說大約50歲後就不會再惡化，但他覺得未必是，有時久不久也會復發，只是發病率少了。不過今時今日其實已有方法去紓緩，他謂：「醫生同我講可以打啲生物製劑保護返你嘅關節，點解要保護返，如果我哋唔去保護佢，佢繼續不停攻擊你嘅關節，譬如攻擊我呢個手嘅關節，攻擊得多可能會硬化咗，或者新增咗啲骨出嚟令你長期都唔會拗得返直，所以未算好攻擊你關節嘅情況之下，如果打生物製劑保護咗佢，就避免佢去強力攻擊你嘅關節，令到有啲不可逆轉嘅情況發生。」