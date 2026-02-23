62歲前TVB爆肌小生罕有與太太「放閃」　曾傳婚變出軌經理人

62歲前TVB小生黃德斌於1988年加入無綫（TVB），早年多任跑龍套、閒角的他，靠自身實力一步一步「行前」，終於2006年獲「最佳男配角」一獎，其後更憑《珠光寶氣》、《天與地》、《鐵馬戰車》、《致命復活》等劇站穩陣腳。及後他離巢往ViuTV發展，又憑《大叔的愛》爆紅。



黃德斌。（資料圖片/葉志明 攝）

黃德斌過去身材壯碩。（截圖）

雖說黃德斌是不少男女心中的「男神」和理想對象，但其實他已有一位圈外太太。拍拖18年後，黃德斌在2018年向女友Joyce求婚，並於同年註冊結婚，而Joyce一直都是他的賢內助，最強大的支柱。

黃德斌因參演《大叔的愛》再度爆紅。（ViuTV截圖）

據報，數年前黃德斌打本10多萬予太太開設時裝店做生意，早前初五啟市，也請來了醒獅表演和財神爺到場，相當熱鬧。其後Joyce也在Threads上分享當日盛況。

黃德斌與太太Joyce早年開了時裝店。（threads圖片）

初五開市，好熱鬧呀！（threads圖片）

向來作風低調的型男黃德斌，於2018年與愛情長跑13年的圈外女友Joyce步入婚姻殿堂。兩人婚後感情穩定，黃德斌亦一直是圈中公認的好老公。然而在2021年，這段婚姻卻意外捲入一場烏龍婚變風波。當時有傳媒拍到，黃德斌與電影監製兼前度女友Ivy（江玉儀）過從甚密。兩人多次被目擊單獨相約放狗及行山，引起外界揣測，一時間「背妻密會舊愛」及婚變的傳聞甚囂塵上。

面對外界的質疑，黃德斌迅速出面澄清，親自為這場風波降溫。他大方解釋，前女友Ivy其實已經成為了他的經理人，兩人私下見面純粹是為了傾談工作事宜以及相約做運動。他更特別強調，太太Joyce對此不僅完全知情，且對他百分百信任。黃德斌坦言這次的婚變傳聞簡直是「得啖笑」。

徐榮撐場，大派利市。（threads圖片）

陳庭欣都有到場。（threads圖片）

何啟南。（threads圖片）