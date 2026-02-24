黃日華懶理身分當街為苗僑偉做一事　網民被感動：一輩子的好兄弟

黃日華和苗僑偉（三哥）昔日是TVB「五虎將」成員，相識至今40多年，兩人友情深厚，經常孖住睇騷、踢波、出活動等。雖然黃日華早前宣布「息影」，但無減影迷對他熱情，日前他去觀賞好友賈思樂演唱會時，被網民拍下場外對三哥窩心一幕，盡顯手足之情。

幫粉絲追星 更要幫好兄弟霸車位

近日，有網民在社交平台分享一段名為「黃日華幫粉絲追苗僑偉」的視頻，揭開了黃日華私下「義氣仔女」的一面。片中，一位女粉絲除了想要黃日華簽名外，還想集埋苗僑偉，最後在華哥幫手下圓夢。但中間原來還有「前傳」，該粉絲大讚黃日華：「每個人他都幫。不僅對粉絲有求必應，對朋友兩肋插刀，路遇粉絲車主也真誠相待，事無巨細無微不至，好心車主感動之餘幫華哥三哥找車位。誰的事情都幫辦的黃日華，俠之大者，不得不誇成連續劇！」

視頻所見，黃日華致電三哥，得知對方即將抵達會場，即在門口咪錶位幫好友找車位，期間他見到疑似三哥的座駕，即時很緊張揚手，後來發現認錯了。剛好有位車主準備駛出，黃日華禮貌請求對方：「可唔可以遲一點，等苗僑偉泊你個位？」該車主馬上答應幫忙解決車位問題，黃日華也禮貌說：「Thank you 你！」期間他不但細心詢問咪錶時限，更毫無架子地誠懇搭著對方肩膀致謝，毫無明星架子，令車主受寵若驚：「好高興見到你。」

網民讚二人：一輩子的好兄弟

不久三哥座駕抵達，黃日華幫粉絲向三哥說：「就缺你一個（簽名）」，苗僑偉立刻親切地接過海報和筆，滿足粉絲心願。最窩心的是，當三哥為粉絲簽名時，黃日華則自動自覺走到咪錶旁幫忙「入錶」。網民紛紛大讚：「黃日華就是我心中好男人的樣子」、「重情義的好男人」、「他們感情真好，一輩子的好兄弟」、「華哥真暖，這就是兄弟情。」更有網民笑言：「郭靖幫楊康停車？行」，非常搞笑。

感激苗僑偉陪伴走出喪妻陰霾

黃日華曾在接受好友李珊珊的網台三坐山 Mount Trio節目訪問時，曾公開感激苗僑偉陪伴走出喪妻之痛。他說太太離世後，有段時間經常胡思亂想，心情比較差，「三哥一路keep住搵我，『喂，出去飲茶！唔好成日匿埋喺屋企！嚟我屋企食飯！我哋去打波、傾吓偈。』多得三哥三嫂⋯⋯⋯」講到這裡，黃日華哥止不住眼淚，他哽咽說：「佢將我喺一個最最最低嘅情況，最低嘅谷底拉返起上嚟，真係要好多謝佢。」華哥直言自己與三哥性格其實很不一樣，一動一靜，又奇怪地成為到很好的朋友，可能大家一齊入行、一齊捱過、一齊成名，成為了好兄弟，所以對方在他喪妻期間拋開一切，每日陪伴開解，使他振作，他是真的非常感激。