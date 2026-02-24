千禧性感女神外遊度歲曬深邃事業線　10歲女兒五官清秀滲少女味

現年52歲的姚樂怡，自2012年與圈外老公吳俊匡（Alan）結婚後，便淡出幕前，轉行做經理人及公關。到2015年，她以42歲高齡誕下愛女「小雞髀」吳芊憧，此後專心相夫教女。轉眼間，小雞髀已經10歲大，趁著農曆新年間，姚樂怡一家三口到越南富國島旅行，享受陽光與海灘。日前，她於社交平台大晒旅遊相，只見小雞髀五官清秀標緻，盡得媽咪遺傳愈大愈靚女；而姚樂怡的火辣身材亦依然吸睛。

姚樂怡一家三口，非常sweet！（IG圖片）

幸福美滿。（IG圖片）

小雞髀盡得媽咪遺傳 五官清秀手腳纖修

近日，姚樂怡分享一家人去旅行的照片，並感性寫道：「Watching the sunset in Phu Quoc Island, while enjoying dinner with my loved ones is a truly beautiful and peaceful moment（在富國島看著日落，與愛的人共進晚餐，真的是一個非常美麗而平靜的時刻。）」照片中，現年10歲的小雞髀已漸漸脫去稚氣，留著一把清純中分長髮，身穿吊帶花長裙，少女味十足。而小雞髀亦完美繼承了媽咪的優良基因，眼大大臉尖尖，不但五官標緻，而且皮膚白皙，笑容甜美。雖然年紀輕輕，但手腳已顯得非常纖幼修長，絕對是一個甜美可人兒。網民紛紛大讚：「女女好靚女」、「女兒好漂亮 像媽咪」。

姚樂怡在社交平台分享一家三口到富國島旅行的相片。（IG@shermingyiu）

10歲「小雞髀」五官清秀，滲少女味。（IG@shermingyiu）

小雞髀盡得媽咪遺傳愈大愈靚女。（IG@shermingyiu）

難掩驕人身材。（IG@shermingyiu）

52歲姚樂怡寶刀未老 泳衣上陣大騷事業線

不過，姚樂怡亦不讓女兒專美。現年52歲的她，外貌與身材依然Keep得極好，完全看不出醫美痕跡。即便在近鏡之下，皮膚依然滑一滑，加上一頭粉紅色頭髮，少女味十足。姚樂怡穿上一件平領上衣，除了展現迷人鎖骨，貼身的剪裁更將其豐滿曲線表露無遺。此外，姚樂怡也在限時動態大放「福利」，上載穿著黑色綁頸泳衣的性感短片，露出深邃事業線，雖然外披薄紗外套，但無阻「可觀性」，可見這位性感女神寶刀未老。

姚樂怡也有分享泳衣照。（IG@shermingyiu）

大方展示事業線。（IG@shermingyiu）

雖然當了媽咪，但依然有顆少女心。（IG@shermingyiu）

千禧性感女神 「七魔女」之一

姚樂怡身材豐滿，曾是不少人心目中的性感女神，參演過不少經典影視作品，電影包括有：《超級整蠱霸王》、《驚天大賊王》、《跑馬地的月光 》及《性工作者2 我不賣身·我賣子宮》等，而電視劇方面尤其《陀槍師姐》的「陳五福」和《十月初五的月光》的「江依文」令人留下深刻印象，她亦與佘詩曼、湯盈盈、周家蔚、鍾麗淇等好姊妹組成「七魔女」，至今姊妹情依舊。近年姚樂怡雖鮮有接拍影視作品，僅偶爾在電影客串，但早前她驚喜復出，拍攝 HOY TV 首部原創劇《我愛九龍城》，飾演泰臣老婆「朱婉君」，將師奶神韻演繹得入型入格，成功轉型。

姚樂怡當年拍戲不時成性感擔當。（《驚天大賊王》截圖）

非常有睇頭。（《驚天大賊王》截圖）

年過半百的姚樂怡keep得非常好。（IG圖片）

「七魔女」感情要好。（IG圖片）

姚樂怡近年甚少參與幕前工作，仍然非常靚女、身型苗條纖瘦！（葉志明 攝）