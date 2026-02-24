趙慧奈解構新聞主播人工　自爆於明珠台月入5萬靠一事收入大增

曾任明珠台主播的中日混血兒趙慧奈（Keina），近日不時於網上拍片分享行業秘聞。傳媒業出名人工低，起薪點十年如一日，很多人都對主播收入好奇，而Keina近日就拍片解構行業人工。她自爆於明珠台離職時月薪約5萬，又表示：「喺國際大型新聞社，呢個係起薪。」更透露有主播人工可達半百萬一個月。

主播靠一招提升收入 自爆在電視台月入五萬但升職空間小

Keina認為外界盛傳主播人工低，這說法有真有假，但理解有想入行的人會因薪金問題卻步。Keina指網上都有有很多人講過初畢業記者底薪，高級記者當然另作別論，她更大爆有一個方法可大大提升收入，就是出鏡費，她說：「明珠台同埋翡翠台嚟講，記者係會有底薪，如果做主播或者節目主持，就會另外有出鏡費。每個台每個節目嘅出鏡費都唔一樣，而且係逐次計。」而她更大方地自爆薪金：「我自己離職嘅時候人工係去到差唔多五萬蚊一個月，你去到一啲國際大型新聞社，呢個先至係起薪點，主播更加係搵到差唔多半百（萬）一個月。」不過她也坦言，記者要升職不似銀行等年年升的行業，因為銀行業的職級分得非常細，但記者一般五年才能從記者升至高級記者，這個就要自己取捨。

精通四種語言 因曾戀劉鳴煒而廣為人知

Keina擅長粵語、英語、國語和日語等四種語言，曾在NOW新聞台做實習記者，再任職無綫明珠台主播，曾亮相無綫新聞，另有主持《天氣報告》等，21年她離巢並加入彭博做製作人；現時她經常在社交平台拍片分享新聞行業資訊及秘聞。她19年被爆戀上富商劉鑾雄的長子劉鳴煒，兩人曾共度情人節並搭乘男方私人飛機去睇極光，然而這段戀情只維持不足一年便分手，而現時他有穩定交往數年的男友。

