炎明熹首登ViuTV《CHILL CLUB》力壓Ian奪冠軍歌：好榮幸企喺呢度

炎明熹（Gigi） 去年約滿無綫回復自由身後，自組工作室，並於上月初宣布正式加盟Sony Music大中華區，強勢回歸樂壇，頭炮作品《風旅》，邀請到日本作曲家KOKIA為其度身打造。昨晚（22日），Gigi更迎來事業的歷史性一刻，首度現身ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》，並憑《風旅》力壓Serrini和ViuTV「親生仔」陳卓賢（Ian），榮登本周冠軍寶座。

炎明熹（Gigi）上月初（7日）正式宣布加盟Sony Music大中華區，成為繼蕭敬騰後，第二位三地簽約歌手。（葉志明 攝）

Gigi新歌《風旅》，獲得不錯成績。（葉志明攝）

首奪《CHILL CLUB推介榜》冠軍歌

《風旅》早前打入ViuTV《CHILL CLUB推介榜》，上周排名第二，今周終於登上冠軍位置，就連節目主持駱振偉宣旁白布時，也幽默表示：「第一次講，恭喜晒Gigi！」而首次現身ViuTV現場獻唱冠軍歌的Gigi，為隆重其事，以一襲時尚造型亮相，加上穩健的唱功，影片隨即在社交平台洗版，引起網民熱議。

炎明熹憑《風旅》，首奪《CHILL CLUB推介榜》冠軍歌。（ViuTV截圖）

炎明熹首現身《CHILL CLUB》獻唱。（ViuTV截圖）

在節目上，Gigi先向觀眾打招呼，然後表示好開心《風旅》可以獲得《CHILL CLUB》的冠軍歌，「喺度多謝我嘅作曲KOKIA小姐、填詞嘅Oscar，同埋我嘅監製Edward，好開心大家鍾意呢一首歌，亦都好榮幸可以企喺呢度唱歌畀大家聽，所以希望大家會鍾意。」

炎明熹現身ViuTV影片在社交平台洗版。（ViuTV截圖）

意味會參與《CHILL CLUB》頒獎禮？（ViuTV截圖）

預告參戰《CHILL CLUB》頒獎禮？

參考去年《CHILL CLUB推介榜年度推介》規則，Gigi今次成功獲得冠軍歌，意味著她合資格參加今年頒獎禮，角逐歌曲獎及歌手獎項。此外，《風旅》推出後獲得不少好評，MV在Youtube直迫160萬點擊，成功為 Gigi 加盟新東家後打響頭炮。