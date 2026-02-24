69歲名媛謝玲玲凍齡有術？　皮膚依然超緊緻或許因為這個原因

現年69歲的名媛謝玲玲於1995年與林建岳離婚，二人離婚有指謝玲玲獲得4億贍養費，但甚有商業頭腦的她選擇投資房地產，成功把身家愈滾愈大。近日，她在社文平台晒出一條短片，片中她正做著瑜伽，雖然她已經接近70歲，但仍然十分健康。片中以一把女聲以「我的私教姐姐是大明星」來介紹她：「她是我的私教姐姐。在旁人眼裡，她是光芒萬丈的明星，舞台上的焦點，鏡頭前的傳奇。聚光燈亮起時，她笑得優雅從容。她還常年投身慈善，將溫暖送給素不相識的人。外人稱讚她真善真美，實在真了不起。」

片中以一把女聲以「我的私教姐姐是大明星」來介紹謝玲玲。(ig@hlingling)

謝玲玲接近70歲，但仍然十分健康。(ig@hlingling)

謝玲玲數十年對待自己從來不曾手軟

雖然謝玲玲接近70歲，但她對運動從未放棄，她一有時間就會去做瑜伽，連旁述的這位女生看到她對運動強度的堅持，都不禁流露出佩服的語氣：「在我眼裡，她只是一個堅持不懈、絕不放棄的女人。只要她在香港，就會準時出現在瑜伽墊上。我要求的運動強度，我想許多輕少女都無法堅持，但她即便累到發抖，也會咬牙做完最後一組動作。」謝玲玲的堅持讓她感到無限的激勵，因為謝玲玲數十年對待自己從來不曾手軟，一直與自己在較量。

謝玲玲接近70歲，但她對運動從未放棄，她一有時間就會去做瑜伽。(ig@hlingling)

謝玲玲數十年對待自己從來不曾手軟。(ig@hlingling)

謝玲玲至今皮膚依然緊緻

謝玲玲至今皮膚依然緊緻，身體亦柔軟而且富有力量，被指凍齡有術的謝玲玲應該不停被問是如何保養，旁述的這位女生替她解釋道：「哪有什麼神仙水或凍齡術？不過是當你還在猶豫今天是否要運動時，她已經練習完畢了。當你覺得到了這個年紀就此作罷時，她從來沒想過要放棄。」原來是堅持運動，那就能從心出發的「保養」：「女人這一生能活成什麼樣，從來不由年齡決定，而是由你對自己有多『狠』、有多溫柔、有多不甘心放棄來決定。」而謝玲玲亦有留下感想：「即將七十，依然愛著。感謝瑜伽，讓身心自在舒展，歲月從不敗熱愛生活的人。」

謝玲玲至今皮膚依然緊緻，身體亦柔軟而且富有力量。(ig@hlingling)