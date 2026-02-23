東張西望｜事主講述交通索償流程　律師行職員強調不收分毫

今日（23日）的一集《東張西望》繼續講到「碰瓷索償騙案」，事件引起了廣泛關注，早前警方拘捕多名涉案人士，亦到一間律師行進行搜證。今集有楊先生「報東張」，表示數年前自己發生交通意外，但自己並沒有受傷，而事後有律師行表示可以幫他索償，他大爆其親身經歷。

楊先生向東張講述親身經歷

楊先生向東張表示林姓律師行職員聯絡他，對方提供詳細索償流程圖表及估算賠償金額等，並教授如何應對警方錄口供程序。楊先生表示律師行職員給他看的圖表內容鉅細無遺，亦列明各大重點。除了「痛苦賠償」、「病假人工」及「競爭力損失」這三大重點外，連去警署錄口供怎樣說，也有清晰指示。連警方控告代號「154」及「857」怎樣應對都有詳細的說明。律師行職員也教楊先生去看醫生，職員甚至提出可以轉介能夠批出30日病假的醫生。職員又指，病假期間，楊先生可以繼續工作。

楊先生表示律師行職員給他看的圖表內容鉅細無遺，亦列明各大重點。(節目截圖)

律師行職員向楊先生表示找他們處理案件的有不少人都是政府公職人員：「你工係照返，唔使請假，合法地唔使請假，搵我哋嗰啲直頭大把係政府人員嚟㗎！佢哋都照返工，差佬又係咁，消防又係咁，救護又係咁，全部都係咁！」律師行安排了全部東西，楊先生詢問律師費怎樣計算，職員稱不用律師費，費用會由對方保險公司支付：「不嬲都唔使㗎！律師費係對方嘅保險公司畀。不嬲都唔使律師費，搵我哋處理呢啲嘢係完全一蚊都唔使畀㗎。一杯奶茶，一支可樂都唔好畀我，嚴格嚟講係唔可以收，如果我哋收咗你錢的話，那管係一蚊都好，就等於瓜分賠償，就係刑事嚟。」自認法律知識不多的楊先生聽到所說內容後，認為事情不妥，未有再回覆對方。

律師行職員向楊先生表示找他們處理案件的有不少人都是政府公職人員。(節目截圖)