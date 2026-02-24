《中年好聲音》家族向狄波拉團拜 抽獎豪送LV請下午茶晚宴勁闊綽
撰文：胡凱欣
出版：更新：
現年74歲的狄波拉（拉姑）是《中年好聲音2》亞軍譚輝智的超級鐵粉，多次現身支持並擔任其歌迷會永遠榮譽會長。狄波拉更以行動力挺譚輝智，豪捐100萬元支持其表演的項目。譚輝智私下更與狄波拉「老友鬼鬼」互動頻密，經常一起吃飯，最近狄波拉更與一班《中年好聲音》畢業生進行團拜，而狄波拉出手闊綽，人人有份大禮物在手，認真「大手筆」。
狄波拉與《中年好聲音》參加者進行團拜
日前，車婉婉在社交平台分享了與狄波拉進行團拜的照片，相中有：譚輝智、古淖文、車婉婉、支嚳儀、黃建東等人。車婉婉貼文表示：「多謝拉姑，祝拉姑身體健康、龍精虎猛、心想事成、日日開心，團拜真快樂。」支嚳儀亦表示：「多謝拉姑多謝FC！2026 初五一整天開心拜年年！We had a blast ! 從下午茶+晚宴到afterparty 大人小孩都玩得不亦樂乎！一起撈喜+買六合彩真係好開心。拉姑仲精心預備了超正大大大抽獎！人人有份！We are super thankful 。」
原來狄波拉除了愛錫譚輝智外，「中聲家族」亦人人有份，永不落空。相中可見有人手持一盒LV禮物，有指是狄波拉送的，超級闊綽。