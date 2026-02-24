佘詩曼喜遇周潤發變心心眼　發長文講述兩次相遇緣份難掩激動之情

近年事業再攀高峰的佘詩曼（阿佘），上月再奪視后寶座，已成為「四屆視后」，她在中港兩地都保持著極高人氣，成為不少男女老幼心中的偶像。但這位大家的偶像心目中亦有自己的「偶像」，而她的偶像正是國際影星周潤發（發哥）。昨日（23日）佘詩曼於社交平台上分享了一張與多位巨星共度新春的照片，更開心表示首次與發哥合照，興奮地曬出她的「人生第一張同發哥嘅Selfie！！」並以長文敍述自己與發哥多年的奇妙緣份。

佘詩曼的偶像正是國際影星周潤發（發哥）。(ig@charmaine_sheh)

佘詩曼與周潤發、苗僑偉及黃宗澤等一起聚會

其中一張照片中，佘詩曼與周潤發、苗僑偉及黃宗澤等一起聚會，場面充滿著濃厚的節日氣氛，群星熠熠。但最令佘詩曼激動的一定是她與發哥的合照，在發哥身旁佘詩曼瞬間變了羞澀又可愛的小粉絲，她微微傾向發哥，臉上露出幸福又開心的笑容，眼睛瞇成彎彎的月亮，難掩內心的興奮。發哥則是一頭標誌性的銀髮搭配眼鏡，神采奕奕，面帶親切燦爛的笑容，兩人的合影氛圍顯得溫馨又罕見。

佘詩曼與周潤發、苗僑偉及黃宗澤等一起聚會。(ig@charmaine_sheh)

佘詩曼發長文回憶與發哥的兩次珍貴相遇

佘詩曼在發文中回憶起與發哥的兩次珍貴相遇，字裡行間難掩激動之情：「記得第一次喺舊清水灣片廠嘅飯堂，食食吓飯突然間見到發哥行入嚟，我興奮到成個人彈咗起身，又怕羞喎，但係又忍唔住細細聲叫咗一聲：『發哥呀！』又記得有一次，接到藝員部高層個電話，叫我第二日去訓練班上堂，我仲拗晒頭話：『吓，上堂？我要開工喎！』我仲記得佢話：『去啦，夾晒你啲時間㗎喇。』我心諗…無啦啦上乜鬼堂呀…攰到死…第二日死死地氣，因為未上過訓練班，仲行錯晒路。入到課室，梗係全部人都唔識啦，勁尷尬，求其搵咗個位坐低。張凳都未坐暖，我又『彈』喇！因為原來嗰堂係發哥親自教學！Ben Chan知道我偶像係發哥，所以專登叫埋我去聽嘅～」

佘詩曼發長文回憶與發哥的兩次珍貴相遇。（吳子生攝）

除了發哥擔任訓練班導師外，更讓佘詩曼驚喜的是，發哥居然認出了當時初出茅廬的她，還表示自己看過《十月初五的月光》，這讓她心裡樂開了花，但當時仍然強裝鎮定。佘詩曼還表示：「作為小粉絲嘅我，雖然未有機會合作，但係合影都勁浪漫，超溫馨！」字裡行間流露出對發哥滿滿的欽佩及喜愛之情。