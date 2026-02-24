鍾嘉欣打扮樸素現身「一蚊店」購物極慳家　素顏真實狀態令人驚嘆

現年41歲的鍾嘉欣 (Linda) 於2015年與脊醫老公Jeremy Leung結婚，婚後三年抱兩先後誕下大女Kelly與二仔Jared，2022年再誕下孻女Anika，組成了五口幸福之家。鍾嘉欣婚後以家庭為重，生活以子女為重心，偶爾才會抽時間返港接Job，去年在內地舉行個人演唱會，其餘大部分時間都是用來陪伴家人。早前她就陪大女在加拿大溫哥華一個商場擺檔賣糖，被不少網民偶遇，日前她又被發現在當地的「一蚊店」shopping。

打扮樸素現身一蚊店購物

有網民把偶遇鍾嘉欣在溫哥華「一蚊店」shopping的照片放到社交網上分享，寫道：「🇨🇦 kerrisdale一元店偶遇鐘嘉欣啦，在帶娃就沒有上去打擾 本人素顏太美了」。從相中可見，鍾嘉欣素顏現身，身穿厚厚的羽絨大衣配束腳褲，一身全黑打扮低調樸素，正在櫃檯前付款。以鍾嘉欣的明星身份竟然會現身平價一元店，不禁令網民大為驚訝：「大明星也去一元店的嗎？」有眼利網民認出她所穿的服飾都不是名牌，表示：「我天 她穿的是aritzia的super puff麽 太接地氣了」，不論打扮或舉動就如普通人一樣，日常生活十分貼地。有網民留言表示：「她好像特別愛去這一區，上次在旁邊的save on food 看到她，好高好靚還特別少女感」，讚嘆鍾嘉欣真人好靚似少女，亦揭露了她慳家的一面。