MIRROR三子向汪明荃羅家英拜年 「汪阿tag 」馬年進化版掀起熱話

現年78歲的汪明荃近年開設社交平台帳號，分享生活點滴及與網民互動。她曾因不懂如何在IG「標註」（Tag）朋友而直接在照片上寫名，所創的「汪阿tag」成為一時熱話。來到馬年，「汪阿tag」再有進化版，隨即引起網民熱議。

現年78歲的汪明荃近年開設社交平台帳號，分享生活點滴及與網民互動。（IG圖片）

汪明荃曾因不懂如何在IG「標註」（Tag）朋友而直接在照片上寫名。（IG圖片）

「汪阿tag」成為一時熱話。（IG圖片）

MIRROR三子向汪明荃羅家英拜年

日前MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）、Jeremy（李駿傑）到汪明荃與羅家英家中拜年，昨日（23日）汪明荃於IG分享多張合照，五人更拍片向粉絲送上新年祝福，不過有眼利的網民留意到「汪阿tag」出現進化版。

日前MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）、Jeremy（李駿傑）到汪明荃與羅家英家中拜年。（IG圖片）

齊齊向粉絲送上祝福。（IG圖片）

「汪阿tag」出現馬年進化版

汪明荃在帖文中嘗試標註三位成員，寫下「@呂爵安」、「@ansonlht」、「@Jeremy」，只成功標註到Anson Lo的帳號。有網民將帖文截圖分享到Threads，而這個「汪阿tag」進化版隨即引起網民熱烈討論。有網民留言大讚汪阿姐努力學習用社交平台：「汪阿姐tag 3個，全部都tag唔中，Too cute」、「咁嘅年紀玩ig識@已經好勁，同埋證明真係呀姐自己」、「撳入去無一個係佢哋」、「汪阿tag要手寫先有味道」，「阿姐呢個年紀真係好叻，我阿媽同佢同年紀，教whatsapp每次教完，第二日就唔記得」。另外，亦有網民發現汪明荃將MIRROR串錯成「mirrors」，更有人發揮創意，以諧音搞笑留言：「汪明全tag錯，羅家應改善」獲得大量網民讚好。