蔡思貝余德丞重提昔日緋聞認有恐懼　曾是女神一原因已經唔再鍾意

現年35歲的視后蔡思貝（Sisley）自2013年當選港姐亞軍後，一直備受無綫（TVB）力捧，更憑《踩過界II》登上視后寶座。然而，近年她屢傳遭公司「雪藏」，劇集產量大減，對上一部劇集存貨《飛常日誌》在2024年播出後便無以為繼。雖然她曾否認離巢傳聞，但日前蔡思貝的IG簡介上已把TVB經理人聯絡電話刪去，即被揣測是否已悄悄離巢。加上她穿上紅裙發文表示：「Red for rebirth... This year, the story begins again.」疑似暗示以自由身重新出發，不禁令人懷疑她在暗示與TVB的13年賓主關係已畫上句號。不過，TVB官方網站藝人專頁，現時仍保留蔡思貝的資料。

TVB官方網站藝人專頁，現時仍保留蔡思貝的資料。(tvb.com截圖)

蔡思貝姿勢豪邁。(threads圖片)

蔡思貝35歲生日。（蔡思貝IG）

蔡思貝身穿紅色掛頸長裙。（蔡思貝IG）

昔日緋聞男女難得同框

蔡思貝雖然沒有拍劇，但仍有其他工作，日前她就為前緋聞男友余德丞的YouTube頻道節目《美食收割Dick》擔任嘉賓，兩人在火鍋店邊食邊聊天，期間還聊到他倆昔日的緋聞以及私下關係。余德丞在節目一開始指蔡思貝遲到了38分鐘，他說：「呢個朋友識就識咗好耐，你話係唔係好熟呢？又唔係，所以我都唔知應該點樣去界定呢位朋友。」當他見到蔡思貝後就說：「喺我既娛樂圈生涯入面，呢個名字成日都纏繞住我。」余德丞直指蔡思貝的外貌變了，已不認得她，甚至說道：「你無咗以前嗰種光芒，我依家唔鐘意你喇。」惹得蔡思貝假裝要走人。蔡思貝又爆料指余德丞是個「巨嬰」說：「余德丞係唔識照顧人架，佢淨係識得畀人照顧咋，你係一個巨嬰囉。」

蔡思貝遭余德丞嫌棄。(youtube《美食收割Dick》截圖)

蔡思貝指余德丞是巨嬰。(youtube《美食收割Dick》截圖)

余德丞認蔡思貝係心中女神

蔡思貝眼中的余德丞是一個公子：「真係一個公子，公子係有品味，對生活有要求，以我了解既佢，佢唔一定要華麗，但係佢係一定要好有質素。」而余德丞就坦言蔡思貝曾經是佢心中的女神，所以與對方見面時會有點緊張。他們又談到多年前的緋聞，蔡思貝自言自己性格內向，比較少外出，而她與余德丞少有公開出街是因為有恐懼：「你睇下以前我同你出街食飯都會傳緋聞，有呢個恐懼好正常啫。你係咪得閒約我呀？(你係咪有包袱？) 有包袱。」 節目尾段，余德丞特地準備了蛋糕為蔡思貝慶生，並表示兩人已有近兩年沒見面，原本怕會有一種陌生的感覺，但兩人卻是一見如故。

兩人傾得好開心。(youtube《美食收割Dick》截圖)

曾經傳過緋聞。(youtube《美食收割Dick》截圖)