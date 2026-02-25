零死角男神現身泰菜館與食客貼背而坐　一舉動盡顯修養獲網民激讚

現年45歲的謝霆鋒是公認「360度零死角」男神，私下打扮一向簡單隨性，不姿整不化妝，最愛穿風褸T恤牛仔褲，被網民大讚是Man爆真男神。最近，霆鋒忙於穿梭內地宣傳新片《鏢人：風起大漠》，難得在香港，身為「Chef Lemon」的他當然要食餐好。近日就有網民在中環一間泰國菜館野生捕獲霆鋒，其連番舉動獲網民激讚貼地有修養，更有網民直言：「真人仲靚仔過電視」。

謝霆鋒近日到中環幫襯一間泰菜館時，被野生捕獲。（小紅書截圖）

網民大讚霆鋒靚仔。（小紅書截圖）

不介意與食客「緊貼」而坐

從網民分享的照片可見，當時餐廳環境略顯擁擠，座位相當狹窄，桌與桌之間的距離非常近。但霆鋒完全沒有介意與其他食客「貼背」而坐，表現極之隨和。染了一頭金髮的霆鋒，當日頭頂架着墨鏡，身穿一件橙色風衣，打扮簡約。他全程安靜地享受美食，動作神態與普通食客一樣，毫無明星架子。該名幸運網民激動表示：「在香港竟然偶遇謝霆鋒了，就坐在我前面！！！什麼運氣啊家人們，本人超帥！感覺電視上都沒加美顏。」然而當謝霆鋒離開時，店員才認出這位貴客，紛紛露出驚訝表情；霆鋒則禮貌地報以親切笑容回應，盡顯風度。

店員見到霆鋒很驚喜。（小紅書截圖）

霆鋒報以笑容禮貌回應。（小紅書截圖）

排隊入座盡顯修養

貼文曝光後，大批網民紛紛留言表示羨慕，不過樓主表示為了不打擾霆鋒用餐而未有要求合照，但有另一位幸運女網民則在餐廳外排隊時已見到霆鋒身影，並成功與男神合照，該網民留言：「在店門口排隊的時候，一抬頭發現謝霆鋒在我後面排隊，我就知道我來對了！連謝霆鋒都要老老實實排隊的餐廳，一定好吃！」可見霆鋒並未要求特權，與一般市民無異。網民紛紛大讚：「霆鋒都要老老實實排隊，太接地氣了阿鋒！」同時，不少人亦被霆鋒的素顏狀態驚艷：「人帥穿啥都好看」、「原相機都辣麼好看」、「真人比電視上帥」、「哇，羨慕，謝霆鋒太帥了」。

圖片可見座位相當狹窄，但霆鋒完全沒有介意與其他食客「緊貼」，而同行還有「表哥」。（小紅書截圖）