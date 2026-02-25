《愛回家》侍應新春坐商務艙遊杜拜　工作寥寥可數生活幾何級跳

前港姐冠軍林鈺洧（Denice）入行後工作寥寥可數，但生活質素卻迎來「幾何級跳」。趁住新春佳節，Denice近日遠赴杜拜豪遊，更在飛機商務艙拍片大玩「What's in my bag」，盡顯闊太氣派，惹網民紛紛感嘆她果然「財來自有方」。



林鈺洧經常出入馬場。（IG/@denicelams）

林鈺洧新春豪遊杜拜。（IG/@denicelams）

杜拜過肥年 商務艙拍片盡顯身價

林鈺洧趁新春佳節出國度歲，在社交平台大晒杜拜之旅的點滴。她更特意在豪華商務艙的寬敞座位上，拍起「What's in my bag」短片，分享隨身攜帶的各款好物。不過，單是機票開支已相當驚人！新春佳節屬於傳統旅遊超級旺季，機位一向供不應求。若要在農曆新年期間乘坐直航商務艙前往杜拜，機票價格往往會出現明顯溢價，隨時高達 HK$4萬至HK$5萬或以上！

林鈺洧商務艙拍片晒富貴。（IG截圖）

最愛白花油！（IG截圖）

工作量極少卻搬豪宅 生活幾何級跳

其實林鈺洧自當選港姐後，演藝事業發展平平，曝光率與工作量都不多，近期僅在《愛·回家之開心速遞》中飾演侍應等小角色。然而，她的生活水平卻與工作量成反比。近年她被發現早已由昔日當選時的300呎蝸居，搬到現時寬敞舒適的豪宅，閒時出入五星級酒店歎High Tea、坐遊艇出海，周身名牌，財力驚人。

生活富貴！（IG/@denicelams）

林鈺洧加入《愛．回家》劇組。（IG@denicelams）

做待應！（截圖）

林鈺洧被指積極躋身上流圈。（IG@denicelams）

捲入富豪馬清揚「父女戀」 極力否認稱專注工作

說到Denice的富貴之路，不得不提她去年與年紀相差逾30歲的大生地產副主席馬清揚爆出的「父女戀」緋聞。當時有傳Denice頻頻駕駛名車出入男方的山頂豪宅，馬清揚亦曾公開大讚女方「好純品」。雖然Denice事後極力否認戀情，強調兩人只屬在慈善場合認識的普通朋友，揚言目前全心投入工作。

錢慧儀近年與馬清揚婚姻破裂。（資料圖片）