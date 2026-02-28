前TVB負皮王北上發展逆轉成吸金王　現身大馬親民舉動獲加分圈粉

現年46歲、原名梁烈唯、暱稱唯唯，後曾改名梁競徽，現又用回本名的梁烈唯，入行多年經歷不少高低起伏。曾獲TVB力捧的他，先後奪得《飛躍進步男藝員》及《最佳男配角》，演技早已獲得肯定。然而，他早年因言論惹火得罪網民，一度成為討論區的「負皮王」，觀眾緣跌至谷底。不過，近年梁烈唯北上發展後成功扭轉形象，近日他現身馬來西亞，被當地網民野生捕獲，其親民表現更獲得大讚。

梁烈唯近年轉戰內地，撈得風山水起。（微博圖片）

梁烈唯憑「愛國藝人」形象成功打開內地市場。（微博截圖）

北上發展變「吸金王」

近年梁烈唯將工作重心移往內地，憑藉「愛國藝人」形象成功開拓市場，除了登台演出接不停，更投身直播帶貨行列，撈得風山水起，從昔日的「負評王」華麗轉身為「吸金王」。除了財源廣進，唯唯亦一改以往「串串貢」的形象，轉走親民路線，早前他在內地直播互動綜藝節目《今晚好犀利》，與高鈞賢、沈震軒、黃長興、黃嘉樂組成「好犀利男團」，深受內地網民歡迎。

梁烈唯早前在內地直播互動綜藝節目《今晚好犀利》，與高鈞賢、沈震軒、黃長興及黃嘉樂再組成「好犀利男團」。（抖音）

帥氣一面。（抖音）

網民讚梁烈唯親民舉動

今年農曆新年，曾言與帶貨直播相比，更愛拍戲的梁烈唯更跨足影壇，與陳山聰、林盛斌（Bob）共同投資、製作及主演的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》，電影在當地口碑與票房雙雙報捷，令他在東南亞的人氣再度飆升。

梁烈唯由梁競徽改用返本名梁烈唯。他解釋：「其實嗰陣時改係因為我爸爸身體有啲問題，跟住有高人指點，就係咁改咗。改咗又好似OK喎，自己好似又OK喎。當人一路長大經歷呢個歲數，開始想認祖歸宗，於是返咗自己個鄉下惠州博羅嗰邊條村，返去做返一個認祖歸宗儀式。所以就用返自己呢個名，而屋企人都好贊成。」（葉志明攝）

今年農曆新年，梁烈唯更跨足影壇，與陳山聰、林盛斌（Bob）共同投資、製作及主演的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》。（微博圖片）

近日，有網民在馬來西亞一間早餐店野生捕獲梁烈唯。當日他戴上Cap帽及墨鏡，打扮低調，但一進店內仍被一眼認出。該網民興奮地在社交平台發文：「哇塞！吃早餐巧遇港星唯唯，好靠近啊！從電視走出來的港星、看到真人的時候少少有些激動啊。嘻嘻，我們要求拍照的時候，由於自拍手不够長，他還主動拿我們手機幫忙自拍，太好了，加分加分！」

梁烈唯日前與《媽媽又要嫁》電影團隊現身餐廳時，被野生捕獲。（小紅書截圖）

梁烈唯表現低調，但仍一眼被認出。（小紅書截圖）

網民認錯做陳小春？

從上載的片段可見，梁烈唯完全沒有明星架子，主動向在場人士打招呼，親和力爆燈。博主直言被梁烈唯親民舉動圈粉，也有不少網民大讚他保養得宜，即使46歲已步入中年，但外貌依然充滿年輕氣息：「好有青年感，喜歡他很多年」、「好親切」、「他好可愛」。不過，留言區也出現有趣小插曲，有網民笑稱：「還以為是陳小春」，意外引發認錯人的笑話。

主動與食客打招呼。（小紅書截圖）

梁烈唯表現極親民。（小紅書截圖）