TVB重量級人物退下火線重拾主持老本行　新一年終極復出愜意吸金

現年72歲的曾志偉，自卸下無綫（TVB）總經理職位後，重回愜意日子。他曾指總經理身份代表公司，故不能暢所欲言，今卸下重擔後，終於能回復愛開玩笑本性。近來無官一身輕的曾志偉，趁近年長假到遊埠見朋友。早前他飛到加拿大與私交甚篤的2007年港紅姐冠軍張嘉兒見面拜年，近日又重拾老本行上台主持新年活動，精神抖擻！

曾志偉。(葉志明攝)

曾志偉公然「指控」林敏驄當年為TVB拍攝的收視冠軍劇《下流上車族》差點連累公司，他開玩笑地說：「我哋TVB幾咁危險呀，搵你拍嗰套《上車族》，爭啲搞到TVB啲股票冧咁滯！」

曾志偉出席新春活動重拾主持老本行

近日前《東張》主持容羨媛（Fion）在Instagram更新限時動態，她與圈中好友出席新年派對。現場除了曾志偉、還有樂易玲，《中年好聲音3》則擔任表演嘉賓。曾志偉亦盛裝打扮上台，與另一名女主持搭檔。重拾主持身分的曾志偉遊刀有餘，心情大靚！容羨媛拍下曾志偉上台畫面發文：「MC of tonight」。此外阿B鍾鎮濤亦上台表演，現場氣氛熱鬧！

曾志偉開心得笑到「四萬咁口」。（小紅書截圖）

曾志偉爆不想再做《獎門人》

曾志偉退下火線後，曾接受阮兆祥、梅小惠及江欣燕主持的《友乜唔講得》訪問，他提到加入TVB有兩大原因，一是TVB是他成長地方，充滿感情；二是想回饋養大他的這個行業。他透露TVB邀請他做總經理時考慮良久，仔女亦反對道：「喂依家先嚟咁辛苦？唔使喇啩！」曾志偉任職行政人員後，最不習慣是過公眾假期，因他一向以為這行業是沒有假期。另外，曾志偉亦指每年都不想再做《獎門人》，因做《獎門人》便沒有機會便其他節目，想做新嘗試。

在《一周星星》中，曾志偉接受黎芷珊訪問，他指做總經理5年四字總結為「得不償失」。談到辭任總經理後的打算，曾志偉笑言最開心是可以零企業包袱地回歸幕前：「我最想返嚟做咩？做港姐！問港姐問題。」志偉又指當初殺入無綫做管理層時，普遍不被看好：「全世界睇死我一定唔夠一年，『佢個人係咁，三分鐘熱度』、『好難得啦佢做五年』。」曾志偉透露真正退休後能抽空讀書增值自己，更報名學中醫：「因為我鍾意不斷有新嘢，其實我有好多嘢好想學，我報咗兩次名去學中醫，結果都係冇返到學。」曾志偉體會過身體透支，愈發注重健康，他說：「到我退休，最重要就係健康，所以我先想讀中醫，學識點樣調理身體。」

獎門人做返主持喇！（IG圖片）

同樂易玲、容羨媛打卡。（IG圖片）

阿B都上台。（IG圖片）