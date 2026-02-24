張柏芝低調現身悉尼food court買平民餸菜　一原因令網民大感驚訝

現年45歲的影后張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。其後張柏芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。2023年8月張柏芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在去年12月重新投入工作，再度活躍於演藝圈，復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。

張柏芝曾是向華強公司旗下藝人。（張柏芝微博圖片）

張柏芝育有三兒子。（張柏芝綠洲圖片）

打扮casual低調仍被輕易認出

張柏芝復出後主要在內地發展，她一場直播帶貨就曾在短短兩小時迎來破億銷售額，成績驕人，吸金力強，「吸金女王」極速歸位。雖然張柏芝身家豐厚，但她日常生活也有貼地一面。日前就有網民於澳洲悉尼一個food court偶遇張柏芝，並把拍到她的片段放到社交網上分享。該名網民寫道：「悉尼偶遇張柏芝！Rhodes偶遇張柏芝，不想打擾人家就沒上去要求合影了」。片段中可見張柏芝戴上帽子和眼鏡，打扮causal低調卻不失時尚感，輕易就被認出來。博主被問到這也能認到是她，便補充說：「因為正面對視過，而且穿著打扮和INS的同步。」張柏芝當時正身處food court其中一個食檔，在挑選食物並向店員落order。不少網民看到張柏芝現身該處都大表驚訝，除了因為她是明星竟然幫襯平民food court之外，還因為那裡的食物原來是公認的不好吃。

網民於悉尼偶遇張柏芝。(王先森在澳洲@小紅書)

網民於悉尼偶遇張柏芝。(王先森在澳洲@小紅書)

張柏芝正在挑選食物。(王先森在澳洲@小紅書)