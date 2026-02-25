港產國際頂流凌晨現身平民麵檔食宵夜　坐藍色膠櫈曬麒麟臂極貼地

現年31歲的韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson Wang），近年在全球人氣高企，憑藉帥氣外表與音樂才華圈粉無數，已躋身「國際頂流」行列。雖然事業重心橫跨全球，但王嘉爾近期頻頻「愛回家」，多次被網民在香港街頭野生捕獲，繼早前有人在尖沙咀消遣時偶遇他後，昨日（24日）又有網民在社交平台出post，直擊王嘉爾出沒於一間裝修極其道地的平民麵檔，可見他私下生活「Real到爆」。

王嘉爾在全球擁有不少粉絲。（IG@jacksonwang852g7）

王嘉爾除了靚仔有才華外，還非常孝順。（IG@jacksonwang852g7）

王嘉爾近排頻頻現身香港。（葉志明攝）

早前有網民在尖沙咀消遣喝東西時偶遇王嘉爾。（小紅書圖片）

全黑打扮難掩星味 強勁臂彎成焦點

王嘉爾雖然貴為國際頂流，但私下非常貼地，他曾表示回港最愛食地道茶餐廳、大排檔和麵檔。昨日（24日）有網民分享在凌晨時分，於一間裝修地道的平民麵檔偶遇王嘉爾。從片段所見，王嘉爾當時戴上招牌黑色「賊仔帽」，身穿黑色貼身短袖上衣配長褲。雖然打扮低調，但貼身剪裁卻將其健身所得的紮實線條完美勾勒，一雙結實的「麒麟臂」更是極吸睛。

近日有網民食宵夜時偶遇王嘉爾。（小紅書圖片）

王嘉爾與友人有傾有講，非常放鬆。（小紅書截圖）

與友坐膠櫈吹水

片段中，王嘉爾與兩位男友人同行，並未要求任何特殊待遇，反而大方坐在店內的藍色圓腳膠櫈上，期間與友人間有講有笑，態度相當放鬆。網民也忍不住驚嘆：「真接地氣，這凳子（櫈子）！」

王嘉爾手臂肌肉勁結實。（小紅書截圖）

好貼地。（小紅書截圖）

網民分享偶遇王嘉爾（小紅書截圖）

王嘉爾語出驚人

除了生活貼地外，王嘉爾性格也非常直率，他之前接受TVB節目《芷珊再約王嘉爾》時，被問到最近兩年的感情狀況，他坦言要做好計劃才開始，更不諱地表示：「大部分都是自己解決。」 芷珊姐追問他「自己解決」的意思，王嘉爾堅定地說：「自己解決囉，自己解決自己所需的問題，我也是人嘛！」這番「自己解決」的言論旋即引起了網民的無限遐想。

芷珊姐問Jackson最近兩年的感情狀況。（影片截圖）

Jackson直言不諱地表示：「大部分都是自己解決。」 （影片截圖）

曾自薦演TVB處境劇

另外，他也曾在訪問中向TVB自薦：「我都希望可以參與每個禮拜，唔知星期幾，夜晚8點定係7點嗰啲我成日追嘅電視劇，我希望可以畀我一個機會，喺後面某一個鏡頭，比我經過一下，我就圓滿架了。」此言一出，讓不少粉絲猜測他應該是處境劇《愛·回家之開心速遞》的粉絲。

王嘉爾向TVB自薦拍劇圓夢，有網民按時間推測該劇應該是《愛·回家之開心速遞》。（《東張西望》截圖）

王嘉爾不介意演「路人甲」。（《東張西望》截圖）

香港國際機場早前首次與國際級歌手王嘉爾合作。(公關提供)

王嘉爾早前相隔六年再踏香港舞台，為姜濤演唱會頭場擔任嘉賓。（大會提供）

王嘉爾又在澳門擔任Tyson Yoshi演唱會嘉賓。（陳順禎 攝）

王嘉爾全球人氣爆燈。（王嘉爾微博圖片）