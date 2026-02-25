港產國際頂流凌晨現身平民麵檔食宵夜 坐藍色膠櫈曬麒麟臂極貼地
撰文：崔力生
出版：更新：
現年31歲的韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson Wang），近年在全球人氣高企，憑藉帥氣外表與音樂才華圈粉無數，已躋身「國際頂流」行列。雖然事業重心橫跨全球，但王嘉爾近期頻頻「愛回家」，多次被網民在香港街頭野生捕獲，繼早前有人在尖沙咀消遣時偶遇他後，昨日（24日）又有網民在社交平台出post，直擊王嘉爾出沒於一間裝修極其道地的平民麵檔，可見他私下生活「Real到爆」。
全黑打扮難掩星味 強勁臂彎成焦點
王嘉爾雖然貴為國際頂流，但私下非常貼地，他曾表示回港最愛食地道茶餐廳、大排檔和麵檔。昨日（24日）有網民分享在凌晨時分，於一間裝修地道的平民麵檔偶遇王嘉爾。從片段所見，王嘉爾當時戴上招牌黑色「賊仔帽」，身穿黑色貼身短袖上衣配長褲。雖然打扮低調，但貼身剪裁卻將其健身所得的紮實線條完美勾勒，一雙結實的「麒麟臂」更是極吸睛。
與友坐膠櫈吹水
片段中，王嘉爾與兩位男友人同行，並未要求任何特殊待遇，反而大方坐在店內的藍色圓腳膠櫈上，期間與友人間有講有笑，態度相當放鬆。網民也忍不住驚嘆：「真接地氣，這凳子（櫈子）！」
王嘉爾語出驚人
除了生活貼地外，王嘉爾性格也非常直率，他之前接受TVB節目《芷珊再約王嘉爾》時，被問到最近兩年的感情狀況，他坦言要做好計劃才開始，更不諱地表示：「大部分都是自己解決。」 芷珊姐追問他「自己解決」的意思，王嘉爾堅定地說：「自己解決囉，自己解決自己所需的問題，我也是人嘛！」這番「自己解決」的言論旋即引起了網民的無限遐想。
曾自薦演TVB處境劇
另外，他也曾在訪問中向TVB自薦：「我都希望可以參與每個禮拜，唔知星期幾，夜晚8點定係7點嗰啲我成日追嘅電視劇，我希望可以畀我一個機會，喺後面某一個鏡頭，比我經過一下，我就圓滿架了。」此言一出，讓不少粉絲猜測他應該是處境劇《愛·回家之開心速遞》的粉絲。