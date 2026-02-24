何依婷雪地性感寫真賀自己32歲生日　獲老公密密做一事證寵愛有加

2017年港姐亞軍何依婷（Regina）在2023年底與大學同學兼富二代老公Cedric在峇里舉行超夢幻婚禮後，生活質素幾何級數升呢。出身基層、曾住黃大仙公屋的她，婚後正式搬入市值超過3,000萬元的紅磡「樓王」海名軒。月前何依婷於社交平台分享囡囡Rosella學琴的溫馨短片，意外令這間高層豪宅的極開揚維港海景再次曝光，奢華生活羨煞旁人。成為幸福少奶奶的何依婷不時會跟大家分享生活日常，昨日她就貼出她的性感美照賀自己生日。

何依婷在2024年4月誕下愛女後，據說她入住了一間頂級月子中心，據指該處收費極其高昂，入場費高達328,800港元起跳，享受著24小時一對一的貼身護理服務。（IG@reginahyt）

何依婷自2023年與圈外男友Cedric拉埋天窗後，便正式躋身「人生勝利組」。（IG@reginahyt）

愛上滑雪聖誕農曆新年都獲老公陪出埠

昨日是何依婷32歲正日生日，她於IG分享了早前旅遊時在雪地上影的靚相，留言寫道：「2.23 Happy Birthday to me❄️💗今年的生日恰巧也是初七人日，大家的生日 祝我們一起生日快樂，來年幸福美滿」。相中何依婷把身上厚厚的雪褸拉鏈拉開了，露出白色吊帶低胸小背心，展現出誘人身材，性感迷人，相當養眼。據悉，她是在生日前一天才由日本滑雪返港，這次日本之旅就當是生日旅行，她老公知道她近年愛上滑雪，特地於聖誕和農曆新年都陪她出埠滑雪，對她寵愛有加，她已期待下個雪季再去滑雪。

何依婷性感誘人。(何依婷IG)

何依婷賀自己32歲生日。(何依婷IG)