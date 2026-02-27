38歲陳庭欣甩「10億闊少」　高調拜狐仙唸108次經文求姻緣

現年38歲的陳庭欣（Toby）去年年尾宣布與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）分手，搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，遷入早年買入的黃大仙現崇山2房蝸居。踏上馬年，金牌媒人阿Bob林盛斌就帶陳庭欣拜狐仙，求姻緣。



拜狐仙！（截圖）

好誠心！（截圖）

狐仙！（截圖）

阿Bob出馬帶拜狐仙 唸經108次開三大擇偶條件

雖然失戀兼「降級」住蝸居，但陳庭欣未有放棄愛情。曾揚言要幫陳庭欣脫單的阿Bob，日前兌現承諾，帶同陳庭欣及無綫《娛樂新聞台》主持潘盈慧，一同去拜狐仙祈求馬年覓得良緣。在堂主郭玥彤的協助下，陳庭欣非常誠心向神明許願，更極度專心地唸了108次經文！談到對未來另一半的期望，陳庭欣直言希望能找到終身伴侶，並開出三大貼地擇偶條件：孝順父母、有正當職業，以及雙方「三觀」一致。

希望找到終身伴侶！（截圖）

打手紋！（截圖）

唸108次經文。（截圖）

親解「十億女友」之謎 嘆沉重標籤成絆腳石

由於舊愛Benny一直被傳坐擁10億身家，令陳庭欣多年來被外界冠以「十億女友」的稱號。阿Bob在過程中亦單刀直入問她，這個誇張的標籤會否成為結識新歡的絆腳石？對此，陳庭欣大感無奈並連番喊冤，強調：「我一直都有解釋冇十億呢回事！」她嘆息指外界對她的澄清從不當一回事，網民又信以為真，令這個沉重的「十億」標籤一直揮之不去，坦言對此感到相當無奈。