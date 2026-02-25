娛圈富二代離婚3年再嫁高級督察　首年以新人妻身份派利是排長龍

大馬拿督千金莊思敏（Jacquelin）莊思敏於2022年跟圈外人楊秉逸離婚。去年10月她再與拍拖未夠兩年的高級督察黃耀彬（Matthew）在峇里島舉行婚禮，當時有報導指出，她與黃耀彬當時是沒有進行簽字儀式，在法律上並不是合法夫妻，因她認為一紙婚書並不重要，老公黃耀彬亦相當尊重她的意願，雙方也沒有計劃要生小朋友。莊思敏再嫁後首度派利是，排長龍勁威水！

莊思敏身家豐厚，家族身家8億，又是大馬拿督千金。（IG@jacquelinchng）

莊思敏去年10月與拍拖未夠兩年的高級督察黃耀彬（Matthew）在峇里島舉行婚禮。（IG@jacquelinchng）

莊思敏再嫁後首年派利是

去年榮升黃太的莊思敏，除了特意訂造賀年衫應節外，更與親友拜年聚會大派利是。莊思敏與老公坐在梳化上，大班親友排長龍逗利是，一位穿紅衣的小男孩跟莊思敏講恭賀說話，哄到莊思敏笑得勁甜；老公乖乖哋坐在一旁陪伴。莊思敏又曬出大合照，與老公同親友團聚，十分恩愛！

莊思敏。（IG@jacquelinchng）

莊思敏曾閃嫁台灣珍珠奶茶店老闆

2019年莊思敏認戀台灣珍珠奶茶店的老闆Brian（楊秉逸），男方當時職業報稱公司董事，亦與女友同樣報住山頂，雙方拍拖不足1年就火速結婚。但之後因為聚少離多、雙方政治立場不同、兼跟對方家人相處出現問題決定離婚。莊思敏2022年宣布離婚後曾經表示，指婚前Brian曾協議搬到香港或內地生活，以解夫妻相思之苦，但男方之後卻放不下台灣的生意，而因疫情分隔而令兩人爭吵不斷，她認為既然解決不了問題，惟有忍痛離婚，婚姻僅維持2年。

莊思敏再做人妻後派利是。（小紅書）

排長龍！（小紅書）

勁！（小紅書）

莊思敏好開心。（小紅書）

莊思敏與老公如影隨形。（小紅書）