四料港姐冠軍報喜　25歲大仔健力國際賽奪冠再創高峰：非常驕傲！

1997年港姐冠軍翁嘉穗與富商鄔友正結婚26年，育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），大仔Jason前年在英國碩士畢業後留在當地工作。近日翁嘉穗同老公及細仔到杜拜旅行，連日來分享了不少靚相，身穿性感長裙的翁嘉穗在沙漠大擺Pose影相，盡騷長腿！此外，翁嘉穗更公布大仔奪冠的喜訊：「大兒子在盧森堡的Powerlifting健力國際賽事中，奪得冠軍再創高峰，他很努力，我也戥他十分開心，同時感到非常驕傲！」

育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗大仔參加健力國際賽奪冠！（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗大仔Jason名校畢業任職投行

據知翁嘉穗的大仔Jason於2018年9月到海外留學，當時她透露有四間著名學府頒發獎學金給兒子，Jason最後選擇美國波士頓名校東北大學修讀商科課程，其後再到隸屬倫敦大學的倫敦商學院（London Business School）修讀管理及金融學科碩士課程，倫敦商學院（簡稱LBS）是全球著名的商學院之一。Jason現時在倫敦一間投行從事收購與合併工作，月入約9萬元，計劃將來接管家族生意。

翁嘉穗出席大仔畢業禮。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗與鄔友正育有兩子。（IG@kashuivirginia）

Jason曾奪健力舉重比賽世界冠軍

除了是學霸之外，Jason亦是運動健將，他早於16歲已參加「第六十屆體育節的香港健力錦標賽2017」，奪得青年組冠軍，蹲舉、臥推舉及硬舉更打破三項香港健力舉重（Powerlifting）的紀錄，一舉成名！2018年翁嘉穗曾公開讚揚Jason於美國參加國際健力舉重比賽上取得世界冠軍，同時在深蹲及硬舉上刷新兩項世界紀錄，為港爭光。去年7月Jason在英國參加國家級舉重比賽，全家總動員到場支持，最後他更破紀錄奪得全場總亞軍。今次Jason再度奪冠，絕對是可喜可賀！

