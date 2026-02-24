古天樂現身演協春茗送驚喜　劉江演藝貢獻獲表揚：我未夠資格

香港演藝人協會今日（24日）在會長古天樂、副會長錢嘉樂及一眾理事會成員：周家怡、岑珈其、小肥、趙善恆、黃溢濠、麥子樂、岑樂怡、鄭文等率領下舉行2026年春茗茶聚，吸引逾百會員踴躍出席：羅蘭、余慕蓮、馮素波、丁羽、劉江、程可為、吳浣儀、梁葆貞、黃夏蕙、陳勉良、黃文標等現身支持，場面墟冚。

演藝人協會春茗，逾過百藝人出席。

新一屆理事年輕化

香港演藝人協會第十七屆理事會換屆大選已於去年底完成，古天樂連任會長，錢嘉樂、張繼聰任副會長，周家怡兼任秘書長及與岑樂怡擔任司庫，岑珈其、趙善恆成為理事，而徐智勇(小肥)、雷深如(J.Arie)、陳家樂、游學修、陳湛文、黃溢濠、鄭文、梁棨寧(咸旦)、麥子樂加入成為特邀理事，絕對是人才濟濟。古天樂自上任香港演藝人協會會長後，一直與眾理事會成員致力維護演藝人權益，並積極進行各類慈善公益活動，當中包括School Tour、老人中心探訪等。

古會長跟一眾理事合照。

一眾演協理事得到會長古天樂的利是後開心合照。

今年會長古天樂亦一如往年，在春茗茶聚向全場會員派發利是，亦向全場會員派發由福幼基金會贊助的福袋；而余安安、張繼聰、周家怡、張敬軒、岑樂怡亦有贊助現場禮品及抽獎禮物，令每位出席會員滿載而歸。

陳湛文、岑珈其抽獎大放笑彈。

會長古天樂派利是。

馮素波開心玩自拍。

演協會員抽獎得獎樂也融融。

演協成員抽到利是開心合照。

吳浣儀程可為獲獎

除了抽獎之外，席間亦頒發「傑出演藝大獎」以表揚過去多年來為演藝界貢獻良多的前輩藝人，今年分別由吳浣儀、程可為、劉江榮膺獎項，三人在古天樂及錢嘉樂手中接過獎項，期間吳浣儀、劉江不約而同表示自己是首次出席演藝人協會活動，當中劉江說：「好多謝大家冇忘記我，自己唔習惯參加呢啲場合，性格比較內向，今日第一次出席。平時喺TVB成日見到大家，感覺係理所當然，但原來唔喺TVB嘅話要見面係好難，今日見番大家好開心，多謝大會頒呢個獎，我覺得自己未有資格。」而吳浣儀亦感謝古天樂會長及一眾理事，大讚他們非常有心。

劉江、古天樂。

吳浣儀、古天樂。

程可為領獎時，盡顯幽默風格說：「我最唔識講嘢，竟然要我講嘢！好開心呢個年紀、呢個記性仲可以出鏡演繹角色，回顧一生到而家，我覺得而家係最開心，捱到而家75歲仲有工作，真係想唔到，有健康、有靚嘅心情。感激上天畀智慧我，同埋畀個樣我啦，而家都仲睇得吓啦！多謝大家！」

程可為。

余慕蓮與丁羽、程可為、梁葆貞等合照。

羅蘭睇電視做運動

此外，去年底離開無綫的羅蘭姐亦有到場，期間羅蘭姐精神飽滿，不少藝人上前跟她合照及拜年，問到羅蘭姐健康情況，她大方說：「腳麻麻地，天氣潮濕，腳會痛，新年都唔敢周圍去，驚多人。而家冇拍嘢，會喺屋企唸吓天主經、聖母經，朋友會打嚟傾吓偈，電視有節目教人做運動，我每日都會跟住節目做大半個鐘運動。」

古天樂跟羅蘭姐談笑風生。