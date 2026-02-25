馬國明成受害人捲入蕭正楠與曹永廉的騙案　驚呼：最近冇嘢撈

馬國明繼2024年與「最佳拍檔」成員蕭正楠和曹永廉在佛山舉行演出後，最近三人再次宣布將於4月以「最佳拍檔之神馬隊友」的名義回到佛山舉行音樂會。他們特地拍攝了一條充滿幽默感的宣傳片發放在社交平台。片中，蕭正楠和曹永廉模仿《東張》的主持，追訪一位捲入重大騙案的TVB一線男藝人。

片中的騙案「受害人」就是馬國明，蕭正楠表示：「我哋啱啱收到網友嘅資料，據聞我哋TVB有位男藝人捲入咗一場重大嘅騙案。」馬國明最初被發現在垃圾堆中，他初時看到「記者」就試圖逃跑並拒絕受訪，曹永廉表示馬國明在同事安撫後終於冷靜下來同意接受採訪。鏡頭切換至馬國明沮喪地坐在蕭正楠和曹永廉中間，他們對其進行左右夾擊式的提問。蕭正楠第一個發問問及馬國明此時的心情，馬國明回應說：「好失落。」

接著，曹永廉問他為什麼會被騙去參演音樂會？馬國明無奈地表示：「最近冇嘢撈，佢哋話搞音樂會，話佢哋兩個會唱歌，我唔使唱架，佢哋叫我幫手帶吓位就得架啦，斟吓蜂蜜水咁就得架啦。點知而家又要我上台唱歌，仲話要我露肉。」曹永廉忍笑追問：「其實你都做咗幾十年人啦，點解會聽佢哋兩個講架呢？」馬國明苦笑著說：「佢哋兩個好似好朋友咁樣囉，望落去好真誠咁，就係咁樣畀佢哋呃咗囉！」他突然指住蕭正楠同曹永廉表示「咪就係你哋兩個囉！」

燒馬槽合體

其實三人只是為了他們4月的音樂會做宣傳：「燒馬槽合體，歡樂指數爆燈。音樂會唔只係聽歌，睇三兄弟亂嚟都咁好睇！」網民留言指如果沒有露肉就要告他們虛假宣傳，蕭正楠亦有搞笑回覆網民：「我哋塊面上面都有肉的。」