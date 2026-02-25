游飈逝世｜曾被稱為「茄哩啡」即不爽話唔准叫：臨時演員都係演員

人稱「御用爛仔」的游飈昨日（24日）傳出離世的消息，消息經好朋友黃文標證實，享年57歲。黃文標表示游飈於本月12日，在辦公室見客時突然感到不適，並要求黃文標替他叫白車，送院前已呈半昏迷狀態，送院後證實腦出血，隨後一直昏迷，延至昨晚10點前，證實不治。

游飈在1989年投考第3期藝員進修班入行，拍過逾百部劇集，因多次演出黑社會又或者強姦犯角色而被封為「御用爛仔」兼「御用強姦犯」。游飈去年8月時作客鄧英敏的網上節目《老友鬼鬼》，大談入行辛酸！當時被鄧英敏稱15歲已入行做「茄哩啡」，但游飈不爽並表示不准叫「茄哩啡」：「唔好意思，我要更正你，唔好嗌我哋『茄哩啡』，臨時演員都係演員，唔准嗌『茄哩啡』。」游飈又指自己拍10套劇集有9.99套一定古裝：「無論死幾多次都彈番起身，死法係多過羅樂林，佢一日死9次都冇用，我哋一日死過百次都得，因為我哋要起返身繼續打，打打吓又死，下一個鏡頭又叫返嚟。」游飈稱當年覺得TVB演員如神般存在，所以投考藝員進修班。

游飈曾被稱為「茄哩啡」即不爽！（截圖）

游飈又稱因為未有推戲而被詐型：「我唔係介意做任何角色，而係一種角色你做了超過10幾20年都係喺嗰個位，喺後段嗰10年左右嘅時間，我做到好心灰意冷，甚至有情緒病、精神病，怨氣好大，好容易發脾氣，其實幾不利我哋後期做生意，我每一次發脾氣都冇一次好收場！」游飈又稱不排除重返TVB拍劇，但一定不會是免費，不過因為他的離世，大家見不到他重返TVB拍劇的一天。

游飈又稱不排除重返TVB拍劇，不過因為他的離世，大家見不到他重返TVB拍劇的一天。（梁碧玲攝）

當年港視失電視牌，游飈都有去遊行。