游飈離世終年57歲 曾效力TVB 21年：月薪$10500

曾有TVB御用爛仔稱號，綠葉王游飈因腦出血離世，終年57歲，游飈曾在TVB效力21年，演活不少小人物角色，當中在《大時代》演了大約七個角色，更是經典，游飈15歲入行，他一早已知自己不是主角的材料，所以他只想演好小角色，有一份穩定的工作，建立自己的小家庭，他在2016年接受《香港01》訪問，他說：「做人要有自知之明，你又唔係靚仔有型，邊有可能做小生呀，當初入去只係想有份穩定工作，可以成立一個小家庭就好喇，原來唔可以，我後生嗰陣，見到TVB不少40幾歲嘅前輩演員開始消失，我就開始諗，如果到我40歲，又被公司裁走，咁我或者我家人靠咩生活呢？跟住就開始做去甲醛呢個行業。」

游飈雖然在TVB多演小角色，但電視觀眾一定對他的演出有印象。（梁碧玲 攝影）

游飈覺得TVB藝員人工偏低，對這個專業不尊重，他說：「你以為螢幕前做戲講句對白易呀？唔易㗎！點解咁專業嘅工作，人工可以咁低？喺無綫21年，臨走人工係$10500，當時邵氏嗰保安都$10700個月啦，我過去港視，公司有留我，加我300蚊人工，好高㗎喇，平時嗰啲加50蚊，我加多咗6倍喎！真係感動到想跪喺到裝香。試過傾合約，有人同我講，『游飈你唔好咁多要求啦，有好多人只要我哋肯簽佢，唔駛出糧都得呀。』即係TVB唔需要你識演戲，但需要你唔駛出糧，佢哋都好建議你哋出去做下兼職揸下的士。」

游飈最經典演出必定是《大時代》

對於舊公司好似好有怨氣，但游飈強調自己不是鬧TVB，他說:「千萬唔好寫游飈大鬧TVB，話TVB無良，錯，因為呢個係商業社會，人哋無用支槍指住你簽約架，你情我願架，如果咁嘅人工同待遇你都肯做，呢個係你問題，我哋不應埋怨，雖然有時佢哋講嘢好難聽，但你可以唔做架。」

游飈離開TVB後開設了環境工程公司，主要幫客人去甲醛。

好多人會埋怨一直有在電視台沒有機會，但游飈非常埋性，覺得每個人要為自己負責，他說：「有冇位上，紅唔紅？首先你要問自己，你啲戲係咪好好先？你識唔識人際關係？唔紅係自己問題，千萬唔好怨人，人哋見高拜，見低踩，我就掉翻轉，咁你話我呢啲人係電視台有咩前途呢?？離開無綫唔駛驚喎，任何一個人離開TVB都一定揾到食，當日我去港視我就冇諗過返轉頭，你冇聽過傳聞咩?你返轉頭就係你以前嘅人工嘅一半或者2/3，咁你係我返唔返?」

不少人充滿熱血入電視台追夢，但游飈就提醒大家要訂下時間表，他說:「唔係話熱血唔好，但要俾自己一個時間，一個非常廉價的價錢去出賣自己寶貴嘅青春，你必須考慮清楚，到底自己能唔能夠去做到一番成績，必須要俾自己一個時間，唔好盲目做到三、四十歲而無路可行，係呢行唔成功，唔紅，記住最大責任係你自己，絕對唔好懶公司，做唔到就要走喇。唔好仲喺到賣青春喇。」