游飈逝世｜綠葉變生意人　自曝曾遭顧客嘲諷最後產品一度賣斷市

香港演員游飈，於昨晚（24/2）突然傳出死訊，享年57歲。《香港01》聯絡到游飈的好朋友黃文標，證實死訊，並表示游飈於本月12日，在辦公室見客時突然感到不適，並要求黃文標替他叫白車，送院前已呈半昏迷狀態，送院後證實腦出血，隨後一直昏迷，延至昨晚10點前，證實不治。

香港演員游飈，於昨晚（24/2）突然傳出死訊，享年57歲。（資料圖片）

游飈有「御用爛仔」之稱。（梁碧玲攝）

游飈稱角色太入血！（截圖）

游飈是前無綫電視藝員，15歲中三畢業後，便當上臨時及特約演員，長達6年。參與演出的機構包括香港電台、無綫電視等。1989年，他投考第三期藝員進修班正式入行，一直參與劇中小角色，特別是小混混，有「御用爛仔」之稱。游飈的父母曾經營養鴿場及售賣乳鴿生意，曾是全球第三大養鴿農場，但他未有接手，選擇了演藝及後來從商。

游飈在無綫多年，在不少經典電視劇都演出過，包括在《大時代》中，飾演對方進新照顧有加的報販，獲觀眾大讚善心。（《大時代》影片截圖）

游飈一直在TVB服務23年，到2012年離巢時獲香港電視HKTV挖角，決心離巢。生前曾在訪問中提及離開原因是人工低，月薪只有10,500元，比看更為低，令他去意已決。

已婚並育有一女「游菜」的游飈，因考慮到養家問題，終於在2012年決定離巢，曾轉投香港電視網絡（HKTV），後來因未獲發牌，游飈才專注於自己在2004年創立的環境工程公司，專門負責去甲醛的工作，因對抽濕機有較專業的認識，其生意亦涉及有關範圍。游飆剛轉換跑道時，曾受到不少客人嘲諷：「你演戲的啊，你到底懂不懂？」甚至有客人一見到他就示意不想繼續談下去。所幸，最後生意搞得有聲有色，由他擔任中港澳獨家代理的抗菌產品，在新冠肺炎疫情肆虐下，曾被賣到七百多元一支100毫升，兼一度賣斷市，他更邀請好友黃文標任職銷售部。

生意有聲有色。（新環科有限公司FB照片）

早前接受了香港演藝人協會訪問，剖白了當年辛酸。（影片截圖）