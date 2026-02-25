游飈逝世｜《大時代》分飾八角　疊報紙變同場做埋投資老闆、經紀

香港演員游飈，於昨晚（24/2）突然傳出死訊，享年57歲。《香港01》聯絡到游飈的好朋友黃文標，證實死訊。黃文標表示游飈於本月12日，在辦公室見客時突然感到不適，並要求黃文標替他叫白車，送院前已呈半昏迷狀態，送院後證實腦出血，隨後一直昏迷，延至昨晚10點前，證實不治。



游飈在《大時代》中一人分飾三角。（截圖）

呢一幕方進新（劉松仁 飾）求報紙檔老闆「畀多次機會」好經典。（截圖）

游飈做疊報紙。（截圖）

實力派綠葉游飈

講起這位實力派綠葉游飈，其一生出演過的作品眾多，除了早年播出的《蘭花刼》、《怒火街頭2》、《法證先鋒III》及《皆大歡喜》中飾演14個不同的配角等等外，1992年播出的《大時代》可稱是他早年出道時拍下的巔峰之作！

廿年後變出市經紀。（截圖）

游飈在《大時代》中，同場做埋炒股達人。（截圖）

《大時代》不止演三角

還記的方進新（劉松仁 飾）被丁蟹（鄭少秋 飾）重創致頭部受傷後，苦苦哀求報紙檔老闆「畀多次機會」的一幕嗎？旁邊穿着白色汗衣背心的就是游飈。同一劇集中，廿年後已變投資老闆，胸有成竹地睇好股價升至四千點。同一場戲中，游飈變成穿着紅背心的出市代表，在聯交所遊走。同一套劇中分飾三角，的確少見！不過，亦證明了游飈「功力深厚」，做乜都似！但如今聽到游飈離世的消息，實在令人感到唏噓。游飈逝世｜曾被稱為「茄哩啡」即不爽話唔准叫：臨時演員都係演員

其實，除了以上三個角色外，游飈曾在「雅虎香港 Yahoo Hong Kong」訪問中透露，《大時代》中演出過7，8個小角色。「你要我數出嚟就難嘅。」分別有港交所交易員、投資老細、派報紙等。他又說：「我哋有同事係做咗12個角色，我哋呢啲係好普通嘅一樣嘢嚟。」