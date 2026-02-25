游飈逝世｜昏迷送院黃文標一直陪伴　慨嘆其女兒細︰唔知點幫到佢

香港演員游飈，於昨晚（24/2）突然傳出死訊，證實因腦出血昏迷十數天，延至昨晚10時前離世，終年57歲。《香港01》聯絡上游飈的生前好友及同事黃文標，憶述游飈事發時正在辦公室見客，突然感到不適要求送院，送院後一直昏迷，延至昨晚不治。作為好友的黃文標心情沉重，坦言最擔心其年幼的女兒︰「個女又細，都有啲負擔壓力，都唔知可以點樣幫到佢。」



香港演員游飈，於昨晚（24/2）突然傳出死訊，證實因腦出血昏迷十數天，延至昨晚10時前，終年57歲。（資料圖片）

根據黃文標憶述，游飈於本月12日在辦公室內感不息，當時更如常地見客︰「當日我正準備離開公司，佢突然叫住我，話要介紹個客我識，是一名前TVB新聞部同事。」大家傾上幾句後，標哥發現游飈突然伏在桌面，還打趣地說︰「你見緊客喎，好眼瞓咩？」但游飈當時已表示極度不適，要求替他叫白車。

游飈自己創業後，叫埋好友黃文標拍住上，在標哥Facebook可見，更一齊慶祝生日。相中為游飈女兒游鎧玥。（黃文標@Facebook）

在等候白車期間，游飈已呈半昏迷狀態。「去到急症室，證實腦出血，要開窿減低顱壓，但人一直未醒來。到第二日因為顱壓仍然偏高，進而要開顱骨，但都冇好轉，一直昏迷，直至今晚十點前離開，其家人都一直陪伴住。」

游飈自女兒游鎧玥「游菜」出世後，表示其衣服鞋襪、BB車和毛公仔等都有用持續抗菌產品。(游飈facebook)

身為朋友，又是同事，黃文標對於游飈的突然離開，深感難受︰「第一係好朋友，第二係我老闆，因為水觸媒生意係佢嘅，我幫佢打工……唉，真係唔識講，個女又細，都有負擔有啲壓力，都唔知可以點樣幫到佢。」