游飈逝世｜搞抗菌產品生意全因對「游菜」的愛　女女出世始使用

人稱「御用爛仔」的游飈昨日（24日）傳出離世的消息，消息經好朋友黃文標證實。黃文標表示游飈於本月12日，在辦公室見客時突然感到不適，並要求黃文標替他叫白車，送院前已呈半昏迷狀態，送院後證實腦出血，隨後一直昏迷，延至昨晚10點前，證實不治，享年57歲。

游飈有「御用爛仔」之稱。（梁碧玲攝）

游飈曾做過酒樓公關、售貨員等工作

游飈在1989年投考第3期藝員進修班入行，入行30多年，拍過超過一百部劇集，但最後還是選擇離巢。游飈曾做過酒樓公關、售貨員等工作，後來獲賞職於2004年兼職經營環境工程公司，成為去甲醛工人，他更指在拍戲等埋位時就會接生意，甚至曾被認出他的客人嘲諷過。直到2014年游飈決定專心搞生意，生意慢慢上軌道，而他亦會落手落腳去做。

游飈在鄭世豪《仍堅持》中飾演去甲醛專員，現實中他做這行十多年，現已是老闆。

游飈代理可持續抗菌產品因為愛女

游飈和日本公司合作，除了除VOC甲醛工作外，更代理可持續抗菌產品，亦成功獲得香港的經營權，成為中港澳總代理。但原來他認識持續抗菌的產品全因為對囡囡「游菜」的愛，「游菜」是游飈女兒的花名，自女兒出世後，其衣服鞋襪、BB車和毛公仔等都有用持續抗菌產品。因為游飈對女兒的保護，讓女兒就像生招牌一樣。

游飈認識持續抗菌的產品全因為對囡囡「游菜」的愛。(游飈facebook)

「游菜」是游飈女兒的花名。(游飈facebook)