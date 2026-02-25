鍾柔美再陷誠信危機　網民搜出新證據指與劉展霆情未斷？

聲夢小花鍾柔美（Yumi）近期因「假A0」事件形象大跌。早前，她聲淚俱下承認自己年少輕狂，並為此前的「講大話」公開道歉。不久前，在出席新劇《臥底嬌娃》的宣傳時，她再次向外界致歉，希望能獲得公眾的原諒。然而，事件一波未平一波又起，近日又有細心網民化身「網絡偵探」，搜出疑似新證據，質疑她再次隱瞞真相，令她再度陷入誠信危機的漩渦。

鍾柔美與劉展霆（Eden）「錫面」照。（網上圖片）

鍾柔美陷「A0」風波。(陳順禎攝）

Yumi佩戴的手鏈與Eden分享的情人節禮物一致

Yumi最近接受《娛樂新聞台》訪問時，有眼尖的網民發現她佩戴了一條品牌手鏈，而該手鏈與緋聞男友Eden在情人節當天於社交平台分享的禮物包裝照同品牌一致。此事一經分享後馬上引起不少網民揣測，有民認為該手鏈可能是Eden送給Yumi的情人節禮物。

鍾柔美（Yumi）出席TVB劇集《臥底嬌娃》宣傳活動。（陳順禎 攝）

Yumi的手鏈與緋聞男友Eden在情人節當天於社交平台分享的禮物包裝照同品牌一致。(ig圖片)

Yumi又講大話？

Yumi在接受媒體訪問時，透露自己與Eden的最新關係。她表示兩人原本處於相互了解階段，然而事件發生後，兩者關係變得微妙。她強調，目前對方並非其男朋友，雙方已經回到「朋友」的位置。不過，此番言論卻引起不少網民質疑。如果兩人不再是情侶關係，但情人節當天仍收受疑似男方贈送的禮物，是否與她的說法相矛盾？這讓部分網民直言Yumi又可能涉及說謊。

Yumi在接受媒體訪問時，透露自己與Eden的最新關係。(影片截圖)

Yumi表示兩人原本處於相互了解階段，然而事件發生後，兩者關係變得微妙。(影片截圖)

大批粉絲站出來為Yumi辯護

面對這些質疑，大批粉絲站出來為Yumi辯護。他們認為僅憑一條手鏈就下定結論未免太牽強。粉絲指出，該品牌手鏈屬熱門款式，有可能是代言贈品或Yumi自行購買，因此未必與緋聞男友有關，更呼籲外界不要捕風捉影。