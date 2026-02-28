張柏芝驚現悉尼超市購物素顏美貌出眾　一舉動被指消費降級惹熱議

現年45歲的影后張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。其後張柏芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。2023年8月張柏芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在去年12月重新投入工作，再度活躍於演藝圈，復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。張柏芝復出後主要在內地發展，她一場直播帶貨就曾在短短兩小時迎來破億銷售額，成績驕人，吸金力強，「吸金女王」極速歸位。

張柏芝的教育觀獲得不少網民激讚。（張柏芝微博圖片）

張柏芝為人相當寵粉。（張柏芝微博圖片）

張柏芝育有三兒子。（張柏芝微博圖片）

驚現平民超市被指消費降級

張柏芝雖然身家豐厚，但她在日常生活都有貼地的一面。近日張柏芝正身在澳洲悉尼，有網民於當地一個food court偶遇她，並把拍到她的片段放到社交網上分享。當時的張柏芝在其中一個食檔挑選餸菜並向店員落order。不少網民看到張柏芝現身為明星竟然幫襯平民food court都大表驚訝。日前又有網民在當地的超級市場偶遇她，於社交網貼出了她的生圖，以「偶遇柏芝」為標題，發文寫道：「前兩天看見廣大網友各種偶遇女神，結果沒想到今天就輪到自己了。女神好美，還很接地氣。」相中可見張柏芝素顏戴上太陽眼鏡，紮起頭髮，身穿黑色上衣，在超市的自動付款機付款。她雖然沒有特別打扮，膚白貌美十分養眼。不少網民留言大讚：「這髮量這骨相這鼻樑這嘴巴這臉型，絕了絕了」。也有網民的注意點落在張柏芝出現在這個超市之上，表示：「咱姐這幾天不是kmart 就是target」，有網民就回應：「姐消費有點大降級了」、另有網民說：「少替她操心 不可能缺錢 只是好買 人家不在乎太多」，對於她的貼地消費舉動討論起來。

張柏芝現身悉尼平價超市。(MoMo_oMoM@小紅書)

網民於悉尼偶遇張柏芝。(王先森在澳洲@小紅書)

張栢芝路人視覺。(小紅書)