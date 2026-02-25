50歲金馬影后獨自回娘家過年素顏少女感爆棚　曾原諒老公婚內出軌

現年50歲的金馬影后李心潔拍過多套經典電影，包括《見鬼》、《救命》、《鬼域》及《深海尋人》，更憑成名作《見鬼》連奪多個電影頒獎典禮最佳女主角獎項，獲封「鬼后」。近期李心潔進駐小紅書，趁農曆新年發布了回娘家過年的片段，不過老公彭順卻唔見影。

李心潔回娘家過年老公唔見影

李心潔日前在小紅書分享了獨自返娘家過農曆年的片段，老公彭順卻唔見影。片中她化了淡妝，穿上露肩裝，在廚房看著媽媽預備各式賀年美食。鏡頭一轉，李心潔穿上白色T恤，在寓所外的果園摘龍眼，吃得津津有味。素顏上陣的李心潔雖然面容有些少疲倦，但皮膚依然緊緻，非常有少女感。有大批網民看到照片後，都忍不住大讚：「少女感爆棚」、「這種臉型，屬於天生不會老了」、「像個快樂的小女孩」、「你的眼睛大雙眼皮又深，以為你會老的很快，沒想到沒有變化啊啊啊啊，好好的狀態，一點一點都沒有老呢，好治愈啊」、「還是很漂亮」、「好美啊，和20年前一樣」。

李心潔日前在小紅書分享了獨自返娘家過農曆年的片段，老公彭順卻唔見影。（小紅書）

曾原諒老公彭順出軌

李心潔初出道時獲導演彭順力捧，兩人更因而成為情侶，其後於2010年結婚。不過2014年彭順被踢爆婚內出軌，搭上TVB綜藝節目《耳分高下》擔任「Sing之天使」之一的李悅彤。同年李心潔以夫妻聯名的方式共同發表聲明，表示兩人會一起面對挫折。直至2016年，李心潔在馬來西亞吉隆坡誕下一對雙胞胎兒子，走出婚姻危機。