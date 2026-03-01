TVB孝順女回鄉過年被捕獲生圖震驚網民　一舉動證平易近人又貼地

TVB當家花旦高海寧（高Ling）近年憑《新聞女王》中「許詩晴」一角在中港兩地人氣急升，工作不斷之餘，更劇接劇忙個不停。早前高海寧接連拍畢新劇《非常日誌2》及《璀璨之城》，而落實將開拍的《新聞女王》外傳又尚未開工，難得有一個空檔期，出名孝順的她，早前趁着新年便回老家南京陪伴最錫的婆婆，期間被網民野生捕獲，除了被讚素顏驚人外，一舉動更證明她平易近人又貼地。

高海寧趁新年空檔，回南京探望婆婆，好孝順。

高海寧親手打燈合照

近日，有網民以「在南京老門東偶遇高海寧姐姐！！！」為題發文，寫道：「從老門東看完燈出來走到雨花門，迎面看到了高鼻樑美女，我和老公還不敢認，稍微跟了十米看到正面，確定了就是！i人鼓起勇氣上前，我說『請問您是高海寧嘛』她說『是啊這你都能認出來』老公『你看起來比電視上更漂亮！』激動得語無倫次了哈哈哈。我說光線不好，她還超nice幫我打光。雖然光線很差，也擋不住海寧姐姐的美麗！」

高海寧在南京被野生捕獲。

網民指高海寧還幫手打燈，勁nice。

「原相機」直出狀態驚人

從網民分享的照片可見，處於放假Mode的高海寧，精神飽滿，疑帶外婆外出感受賀年氣氛，婆孫同行畫面溫馨。博主大讚高海寧真人不但個子高，在零濾鏡下皮膚勁好，且全程沒有戴口罩或遮遮掩掩，非常平易近人。網民紛紛留言：「我也碰到了，打了個招呼，真人皮膚好好啊」、「她好美呀，身材也超絕」、「原相機能有這麼美，可以想像真人得有多美」、「美女就是美女，素顏都美」、「素顏都這麼扛打，不愧是我們南京菇涼」。甚至有網民目擊當晚高海寧竟選擇坐巴士離開，「她坐公交車離開的，太接地氣了，14路，本人絕好看，我說是她沒有一個人信我，直到看到一模一樣的衣服。」真的夠曬貼地，難怪深受觀眾喜愛。

網民讚高海寧真人靚女。

高海寧（左一）疑帶外婆（中間）出街感受賀年氣氛，婆孫畫面溫馨。

高海寧向來樣靚身材正，但她也曾因為好身材令自己陷入困境，她曾在《香港01》訪問中，稱參選香港小姐後，因性格身材而引起關注，同時伴隨不少負面評論，讓她不堪壓力患上抑鬱症更暴肥30磅：「當時覺得全世界沒人喜歡我」。高海寧分享：「我每天都困在洗手間爆哭，將所有不好的情緒都哭出來，但出了洗手間面對家人我會扮沒事，但事實上很不開心。」而由於身材出眾，故早年高海寧無論出席活動、參與綜藝節目，還是拍劇都離不開性感示人，身材自然也成為大眾的焦點，因此除了限制了幕前發展外，還曾被標籤「性感花瓶」，故她曾「封胸」努力擺脫性感形象。

後來，高海寧調整了心態，找到自己最自由自在的狀態，她表示：「從曾經很在意別人的眼光，到現在我管你怎麼看。我知道我自由了，不被任何人定義。這種美是帶有力量感的，狂熱而自信。偶爾emo也沒關係，通過各種情緒感受這個世界，才能活得更真實有趣。」

高海寧曾「封胸」，希望擺脫性感形象。

如今高海寧調整了心態，找到自己最自由自在的狀態，不吝嗇展示其火辣身材。

高海寧穿上一件深藍色幼身吊帶連身裙，若隱若現非常性感。

高海寧對自己身材管理非常嚴格。

高海寧參加《無限超越班2》成功圈粉。