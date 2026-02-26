陳茵媺短髮女神形象幻滅　疑戴假髮拍片遭劣評如潮：真係好肉酸

現年44歲的前香港小姐冠軍陳茵媺（Aimee），當年憑著一頭清爽短髮及一副好身材，被封「短髮女神」。不過，自2013年與年長10歲的陳豪（Moses）結婚後，陳茵媺便毅然放下如日方中的演藝事業，先後誕下三名可愛小朋友，專心相夫教子。雖然近年曾短暫復出拍攝劇集《羅密歐與祝英台》，但陳茵媺之後再度回歸家庭，繼續過住少奶奶的生活，並積極經營社交平台與粉絲互動。近日，陳茵媺上載了一段重演昔日角色的影片，沒想到焦點卻全落在她的瀏海髮型上，不但被質疑戴假髮，更惹來網民負評。

重現經典角色 被質疑戴假髮

影片中，陳茵媺大玩集體回憶，分別重演了當年在《讀心神探》及《原來愛上賊》等劇集中的神態與動作，並配文詢問網民：「這些角色你有印象嗎？」勾起不少劇迷回憶。但「無對比，無傷害」，網民的焦點卻落在她的頭髮上，皆因一向以清爽短髮示人的她，竟剪了一頭極不自然的厚重「空氣瀏海」，有網民直接問：「現在是假髮嗎？」

顏值直插

作為三個小朋友的媽咪，陳茵媺算是保養得非常好，雖然臉上難免有歲月痕跡，但依然明豔照人，甜美笑容依舊，唯新髮型顯得有點格格不入，整體感覺略顯突兀，甚至令她向來標緻的臉蛋顯得有些圓潤。不少網民也表示看不習慣：「看起來像不自然」、「對呀！她做了假髮代言？但真的很假哦」、「假髮太明顯了吧」、「是假瀏海」、「不要戴假髮和瀏海，超明顯美女不需要這些！」，更有網民直指這個造型拉低了她的顏值：「糊塗啊，瀏海遮住了你的美！」、「個假髮真係好肉酸」、「個樣無變過，但係呢個假髮影響咗你嘅顏值」、「姐，瀏海封印了你的顏值」；不過，也有網民猜測可能只是分界位置改變而產生錯覺：「換了一個位置分髮縫就會像假髮」，看來大家對陳茵媺「瀏海造型」評價還是一般。

