陳松伶開騷唱經典《烏卒卒》曝光55歲真實狀態　造型一細節遭吐槽

現年55歲的陳松伶與比她年輕9歲的老公張鐸由拍拖到結婚至今，一直愛得甜蜜，兩人還不時公開放閃，恩愛之情羨煞旁人。他們早前就大談對姊弟戀的睇法，陳松伶直言自己是沒有姐弟戀的這一個想法的，事實上保持心境年輕才是最重要。而陳松伶多年來都keep得好好，外貌看上去亦不似是她的真實年齡，也看不出她大老公這麼多年。淡出樂壇多年的她將於今個星期六在香港舉行個唱，早前她就在香港電台一個戶外音樂會獻唱進行熱身。

陳松伶將於2026年2月28日在伊利沙伯體育館舉行《陳松伶 演唱會 - 香港》。(公關提供)

陳松伶演唱會是星級班底。(公關提供)

陳松伶91年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。（網上圖片）

獻唱經典兒歌金曲《烏卒卒》

日前有網民於社交網分享了陳松伶當晚於港台戶外音樂會唱歌的片段，片中的陳松伶穿上一身咖啡色的皮衣皮裙，正在唱出她的經典兒歌金曲《烏卒卒》，還跳了幾下舞，勾起了集體回憶。由於影片是原相機拍攝，陳松伶的真實狀態清晰呈現，比起她平日自己於社交網發放的美顏作品有很大差別，雖然她臉上可見歲月痕跡，但是她的狀態算是相當不錯，一眾網民都讚她自然好看，且的確比前瘦了不少。陳松伶的歌聲亦令網民大表讚嘆，指她多年來唱功依舊出色。另外有網民就留意到她的裙子有明顯的摺痕，吐槽說：「能不能找個好點的造型師啊」、「裙子都沒有熨燙下」，但亦有網民撐她說：「皮衣怎麼熨燙啊」、「打扮很洋氣很好看」。

陳松伶大唱她的經典兒歌金曲《烏卒卒》。(Grace@小紅書)

陳松伶呈現真實狀態。(Grace@小紅書)

陳松伶keep得相當不錯。(Grace@小紅書)