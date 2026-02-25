失寵視帝久休復工接Job吸金養家　娶富二代老婆婚後擔起所有支出

貴為大馬和新加坡視帝的袁偉豪，近年因TVB人事變動影響以致出鏡率暴跌。仔細老婆嫩的他獲TVB放行外出拍電影，接拍跨國犯罪電影《BLACK OPS》賺奶粉錢，袁偉豪更笑言：「而家乜都得！」至今在TVB劇集還是零存貨。袁偉豪享受兩邊飛的生活，日前他曬出飛大馬開工的照片，被問到久休復工會否不慣，袁偉豪四字回應，有得開工十分開心。

袁偉豪久休復工極興奮

袁偉豪日前上載一段飛大馬開工的Vlog，人在外地，袁偉豪要照顧自己，為拍戲Keep住好身材。袁偉豪透露：「回來大馬工作前先到超市購生活所需用品 或許你們會覺得我食得好辛苦，其實原食材是最好味道」。袁偉豪心情不錯，沿途不斷打卡。有人留言問道：「休息好久再上班會不會不習慣啊」，袁偉豪則回覆：「立刻入定」，看來有工開大為興奮。有人鼓勵袁偉豪：「為咗一大兩細，加油」。

袁偉豪仔細老婆嫩獲放行外出接Job

袁偉豪與港姐張寶兒育有兩子，去年11月宣布細仔「袁氹氹」出生，除了袁偉豪努力搵錢外，張寶兒亦積極拍片不時帶貨。袁偉豪出鏡率大跌沒有高層出手援助，近年多拍綜藝節目。早前他又為新戲接受訪問，袁偉豪否認電影部分簽了天下一，他解決TVB批准他出來接其他工作，賺奶粉錢養家。袁偉豪指們次奶粉錢袁「夠食」。另外，被問到是否還有TVB劇，袁偉豪坦言暫時未有，故打算今年嘗試唱歌等不同領域，並計劃在大灣區開音樂會。

張寶兒有一個富爸爸，被問對於拍拖至結婚以來二人交往有沒有壓力，張寶兒曾受訪說：「從來都是外界或社會嘅標籤，變了label他怎樣融入我的家庭。其實我們經濟獨立，Ben是個很傳統很有責任感的男人，拍拖去旅行時，經常主動afford所有支出、要完全take care我，反而有時我要求要AA制。」

